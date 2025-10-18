Пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил в София

Автомобил блъсна и уби пешеходец в София. Инцидентът е станал на бул. „Тодор Каблешков“ в столицата.
Според информация на Нова телевизия, шофьорът е избягал от мястото на произшествието и в момента се издирва от органите на реда.
Полицията извършва оглед на мястото на инцидента, а движението в района е временно ограничено.
