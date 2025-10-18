НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 18.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил в София

          0
          19
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Автомобил блъсна и уби пешеходец в София. Инцидентът е станал на бул. „Тодор Каблешков“ в столицата.

          - Реклама -

          Според информация на Нова телевизия, шофьорът е избягал от мястото на произшествието и в момента се издирва от органите на реда.

          Полицията извършва оглед на мястото на инцидента, а движението в района е временно ограничено.

          Автомобил блъсна и уби пешеходец в София. Инцидентът е станал на бул. „Тодор Каблешков“ в столицата.

          - Реклама -

          Според информация на Нова телевизия, шофьорът е избягал от мястото на произшествието и в момента се издирва от органите на реда.

          Полицията извършва оглед на мястото на инцидента, а движението в района е временно ограничено.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Левски гони шампионска победа срещу Черно море във Варна

          Красимир Попов -
          В неделя Левски ще трябва да затвърди шампионските си амбиции при гостуването на Черно море. Ден по-рано Спартак Варна изненадващо извоюва реми (1:1) срещу...
          Война

          Мадуро обяви завършването на плана за защита срещу „американските заплахи“

          Красимир Попов -
          След разполагането на американски военни кораби край бреговете на Венецуела, президентът Николас Мадуро заяви в събота, че е завършен планът за защита срещу това,...
          Здраве

          Учени откриха механизма на стареене на кръвта: ключова роля има протеинът PF4

          Красимир Попов -
          Американски изследователи от Университета на щата Илинойс в Чикаго са открили ключов механизъм на стареенето на кръвта – загубата на протеин, наречен тромбоцитен фактор...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions