Пийт Хегсет се появи с вратовръзка в цветовете на руското знаме на срещата със Зеленски

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет си сложи раирана врътовръзка в цветовете на Русия (бяло-синьо-червено) на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Хегсет седеше до лявото рамо на Тръмп.

- Реклама -

Райетата на вратовръзката съответстваха на реда на цветовете на руското знаме. Американското знаме обаче също се състои от бяло, синьо и червено.

През август германският канцлер Фридрих Мерц специално носеше вратовръзка с изображения на слонове – символите на Републиканската партия, към която принадлежи американският лидер – за среща с Тръмп.