          Война

          Пийт Хегсет се появи с вратовръзка в цветовете на руското знаме на срещата със Зеленски

          Пийт Хегсет на срещата със Зеленски
          Пийт Хегсет на срещата със Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет си сложи раирана врътовръзка в цветовете на Русия (бяло-синьо-червено) на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Хегсет седеше до лявото рамо на Тръмп.

          Райетата на вратовръзката съответстваха на реда на цветовете на руското знаме. Американското знаме обаче също се състои от бяло, синьо и червено.

          През август германският канцлер Фридрих Мерц специално носеше вратовръзка с изображения на слонове – символите на Републиканската партия, към която принадлежи американският лидер – за среща с Тръмп.

          59 КОМЕНТАРА

            • Antoaneta Boycheva В света на политиката и дипломацията съществуват писани закони, но и неписани правила за поведение, в т.ч. и дрескот. Това са символи, които означават много за хората, които ги разбират и прочитат. В случая става въпрос за геополитика на най – високо ниво! Дано само резултата бъде добър като този от Газа!

              • Юрий Дунчев и в света на политиката и дипломацията също има морал. Хайде да не ни учат на политика и дипломация хора, които никога не са се занимавали с това и са там от няколко месеца?

          11. Petko Dimchev Моето знаме е БЪЛГАРСКОТО .. Не ме занимавай с други знамена .. Аз не съм продажница като вас копейките за да се кланям на чужди знамена

          15. Във всичко има символизъм. Кърпата в джобчето е с американския флаг, вратовръзката – с руския. Тука случайности няма.

              • Мария Мирева , дженд@рменките Радка и Мара са две кухи лейки, които не разбират от голямата политика. 😂Евро палячовците, на които се кефите не струват пет пари и са същите тиквеници като вас !🤡🤡🤡🤭😅🤣

              • Цветелин Минчев Аз съм от Европа и се гордея с това .. Ти от Азия ли си ? Путин е джендър с ботокс на лицето 🤣

          23. Евроком ,мисири проЗДи ватнишки!!!
            Далтонисти ли сте или вече синьото в знамето на блатото е заменено с черно?🤣🤣🤣🤣🤣
            Ама верно сте обида за всеки дори и средноинтелигентен читател.
            То все е било кремълска слугинажка пропаганда,ама като вашата ,толкова проста и откровено измислена няма никъде. Ставате по-добри в измислиците си и от тези,чиито солташаци сте кремълски ,блатни помии!🤣

          25. Къде са онея жълти знамена и евро знамената,да коментират загубената кауза ес и уср.

