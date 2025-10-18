Пийт Хегсет се появи с вратовръзка в цветовете на руското знаме на срещата със Зеленски

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет си сложи раирана врътовръзка в цветовете на Русия (бяло-синьо-червено) на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. Хегсет седеше до лявото рамо на Тръмп.
Райетата на вратовръзката съответстваха на реда на цветовете на руското знаме. Американското знаме обаче също се състои от бяло, синьо и червено.
През август германският канцлер Фридрих Мерц специално носеше вратовръзка с изображения на слонове – символите на Републиканската партия, към която принадлежи американският лидер – за среща с Тръмп.
Нищо, че знамето на САЩ също е с бяло, синьо и червено!?
Трябвало е и чаша водка да си сипе.
Същите са цветовете и на знамето на САЩ
А, какви са цветовете на американското бе,гнусна паплач, русофилска???
Фанелка СССР мога да му дам.
Неадекватен ку-ку. 🤮
Ivan Ivanov Майка ти е на толкова, пе.ал!
Възелът много стегнат.
По скоро не.
Много унизително да се слагаш на военнопрестъпника Путин?
Antoaneta Boycheva В света на политиката и дипломацията съществуват писани закони, но и неписани правила за поведение, в т.ч. и дрескот. Това са символи, които означават много за хората, които ги разбират и прочитат. В случая става въпрос за геополитика на най – високо ниво! Дано само резултата бъде добър като този от Газа!
Юрий Дунчев и в света на политиката и дипломацията също има морал. Хайде да не ни учат на политика и дипломация хора, които никога не са се занимавали с това и са там от няколко месеца?
ДА и ГОЛЯМО АМИН!
Antoaneta Boycheva И Ти си за лечение!
Petko Dimchev Моето знаме е БЪЛГАРСКОТО .. Не ме занимавай с други знамена .. Аз не съм продажница като вас копейките за да се кланям на чужди знамена
Даже и шапка с мечка си я сложил ха-ха-ха
Прости американци. Искат Русия да нападне Китай.
Параноята не прощава
Във всичко има символизъм. Кърпата в джобчето е с американския флаг, вратовръзката – с руския. Тука случайности няма.
НЕ Е РУСКО…..ЗАЩОТО НЯМА СИНЬО
Toni Georgieva Е как да няма, далтонист ли си
Veneta Shatarova Най отгоре е черна лентата,пусни си зума🤣🤣🤣
Toni Georgieva Тъмно синьо е.
Anelia Mazhdrakova
Е то оставаше да пише и Слава России
Toni Georgieva сляпа ли сте?
Това не е умишлен акт, а от глупост.
Валентин Лазаров Умишлен.
Nacheva Evgenya Не, не е.
Валентин Лазаров Няма случайни детайли при такива срещи.
Валентин Лазаров хахах иска ти се!
Валентин Лазаров кво става палячо потънаха гемиите
Валентин Лазаров много се съмнявам. Там не приличат на теб. Всяко действие е дълбосо обмислено
Валентин Лазаров Няма нищо СЛУЧАЙНО.
Валентин Лазаров Напротив, това е вид уважение което вие не познавате!
Истински палячо със знаме на 30 години на измислена азиатска държава 🤣🤣🤣
Мария Мирева марчето пак се изказа неподготвена 🤣🫣🤦♀️🤣
Antoaneta Gradeva Тихо копейка русороб – теб не съм те питала
Мария Мирева Ще се пръснете от злоба!🤣
Валя Маринова Истината не е злоба
Същия малоумник като Оранжевия
Браво.
Така !!!Така!!!
Да, републиканците си мечтаят за диктатура като в раша, а и много полезни иди0ти имат
Rada Naslednikova Много са кухи и прости горките
Мария Мирева да, много
Мария Мирева , дженд@рменките Радка и Мара са две кухи лейки, които не разбират от голямата политика. 😂Евро палячовците, на които се кефите не струват пет пари и са същите тиквеници като вас !🤡🤡🤡🤭😅🤣
Цветелин Минчев Аз съм от Европа и се гордея с това .. Ти от Азия ли си ? Путин е джендър с ботокс на лицето 🤣
Евроком ,мисири проЗДи ватнишки!!!
Далтонисти ли сте или вече синьото в знамето на блатото е заменено с черно?🤣🤣🤣🤣🤣
Ама верно сте обида за всеки дори и средноинтелигентен читател.
То все е било кремълска слугинажка пропаганда,ама като вашата ,толкова проста и откровено измислена няма никъде. Ставате по-добри в измислиците си и от тези,чиито солташаци сте кремълски ,блатни помии!🤣
Miteva Albena луда ли си?
Tsvetan Petkov нв ме занимавай неянятник неграмотен! Луда е майка ти,видно по невнятността ти.
Miteva Albena то бива да сте плоска ама чък пък толкова 🙂 то вашето е еманация на тъпотата
Daniela Ivanova Ооо живо ме интересува чуждо мнение на анонимни тролове с червени четирибуквия за моята персона.
Хайаа
А другият – с цвета на китайското…🙂
Къде са онея жълти знамена и евро знамената,да коментират загубената кауза ес и уср.
Опс.😜
