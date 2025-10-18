НА ЖИВО
          Протести в Рим срещу миграционното споразумение между Италия и Либия след ново корабокрушение в Средиземно море

          Снимка: glasnews.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мигранти и правозащитници излязоха на протест в Рим срещу споразумението между Италия и Либия за ограничаване на мигрантските потоци, само ден след ново корабокрушение, при което около 20 души се смятат за загинали, съобщи АФП.

          Споразумението, сключено през 2017 г. и подновено от крайнодясното правителство на премиера Джорджа Мелони, предвижда Италия да финансира и обучава либийската брегова охрана, а в замяна Либия се ангажира да спира отплаването на мигранти или да връща обратно заловените в морето. Срокът на договора изтича следващия месец.

          По време на демонстрацията десетки мигранти от Субсахарска Африка разказаха за преживяното в Либия, а присъстващите почетоха с минута мълчание паметта на загиналите, опитали се да прекосят Средиземно море.

          „В централната част на Средиземно море има линия, наречена линия на смъртта. В либийската зона те пленяват, а по на север умираш, защото няма кой да помогне“, заяви активистката Сарита Фратини, която подпомага мигранти, съдящи Италия заради прехвърлянето им в либийски задържателни центрове, известни с изтезания и нарушения на човешките права.

          46-годишната Ирен Деа от Кот д’Ивоар разказа, че е опитала три пъти да стигне до Европа по море, а при първия опит 12 души са загинали. След като либийските сили я върнали, тя прекарала шест месеца в центъра „Аз-Завия“ западно от Триполи.

          „С очите си видях как изнасилват жени. Не ти дават храна… това е пълен кошмар“, каза тя.

          Неправителствени организации съобщават за нарастващи случаи, при които либийската брегова охрана стреля по лодки с мигранти. Миналата седмица организацията Alarm Phone – поддържаща гореща линия за бедстващи мигранти – съобщи за фатален обстрел по лодка с 113 души югоизточно от Малта.
          Италианската брегова охрана потвърди, че спасените мигранти твърдят, че са били обстрелвани.

          Дори когато лодките не бъдат върнати в Либия, пътят до Европа остава смъртоносен – според Международната организация по миграция над 1000 души са загинали тази година при опити да прекосят морето.

          Италианската брегова охрана съобщи, че издирва оцелели от потънала лодка с около 30 души в спасителната зона на Малта, на 50 мили югоизточно от Лампедуза. Седем души са спасени, четирима – качени на търговски кораб, а едно тяло е открито. В операцията участват италиански и малтийски патрули и самолети.

          „Бременна жена е загинала, а няколко деца се водят за изчезнали“, заяви координаторът на УНИЦЕФ за Италия Никола Дел’Арчипрете.
          Четири деца, пътували сами, са сред оцелелите. Те разказаха, че лодката е отплавала от Ал Хумс, Либия, но се е преобърнала след два дни в морето.

          Организацията Sea-Watch International обвини Италия и Малта в забавяне на реакцията.

          „Властите знаеха за лодката още вчера благодарение на Alarm Phone, но не изпратиха помощ, докато не стана твърде късно“, заявиха от организацията.

          Alarm Phone също потвърди, че е сигнализирала за друга лодка с около 35 души, но „властите не са реагирали“.

          „Лодката се преобърна, страхуваме се, че около 20 души са загинали. Не можем да опишем гнева си от поредната група хора, която съзнателно беше оставена да умре“, написаха от организацията.

