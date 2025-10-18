Протести в Рим срещу миграционното споразумение между Италия и Либия след ново корабокрушение в Средиземно море

Мигранти и правозащитници излязоха на протест в Рим срещу споразумението между Италия и Либия за ограничаване на мигрантските потоци, само ден след ново корабокрушение, при което около 20 души се смятат за загинали, съобщи АФП.

Споразумението, сключено през 2017 г. и подновено от крайнодясното правителство на премиера Джорджа Мелони, предвижда Италия да финансира и обучава либийската брегова охрана, а в замяна Либия се ангажира да спира отплаването на мигранти или да връща обратно заловените в морето. Срокът на договора изтича следващия месец.

По време на демонстрацията десетки мигранти от Субсахарска Африка разказаха за преживяното в Либия, а присъстващите почетоха с минута мълчание паметта на загиналите, опитали се да прекосят Средиземно море.

„В централната част на Средиземно море има линия, наречена линия на смъртта. В либийската зона те пленяват, а по на север умираш, защото няма кой да помогне“, заяви активистката Сарита Фратини, която подпомага мигранти, съдящи Италия заради прехвърлянето им в либийски задържателни центрове, известни с изтезания и нарушения на човешките права.

46-годишната Ирен Деа от Кот д’Ивоар разказа, че е опитала три пъти да стигне до Европа по море, а при първия опит 12 души са загинали. След като либийските сили я върнали, тя прекарала шест месеца в центъра „Аз-Завия“ западно от Триполи.

„С очите си видях как изнасилват жени. Не ти дават храна… това е пълен кошмар“, каза тя.

Неправителствени организации съобщават за нарастващи случаи, при които либийската брегова охрана стреля по лодки с мигранти. Миналата седмица организацията Alarm Phone – поддържаща гореща линия за бедстващи мигранти – съобщи за фатален обстрел по лодка с 113 души югоизточно от Малта.

Италианската брегова охрана потвърди, че спасените мигранти твърдят, че са били обстрелвани.

Дори когато лодките не бъдат върнати в Либия, пътят до Европа остава смъртоносен – според Международната организация по миграция над 1000 души са загинали тази година при опити да прекосят морето.

Италианската брегова охрана съобщи, че издирва оцелели от потънала лодка с около 30 души в спасителната зона на Малта, на 50 мили югоизточно от Лампедуза. Седем души са спасени, четирима – качени на търговски кораб, а едно тяло е открито. В операцията участват италиански и малтийски патрули и самолети.

„Бременна жена е загинала, а няколко деца се водят за изчезнали“, заяви координаторът на УНИЦЕФ за Италия Никола Дел’Арчипрете.

Четири деца, пътували сами, са сред оцелелите. Те разказаха, че лодката е отплавала от Ал Хумс, Либия, но се е преобърнала след два дни в морето.

Организацията Sea-Watch International обвини Италия и Малта в забавяне на реакцията.

„Властите знаеха за лодката още вчера благодарение на Alarm Phone, но не изпратиха помощ, докато не стана твърде късно“, заявиха от организацията.

Alarm Phone също потвърди, че е сигнализирала за друга лодка с около 35 души, но „властите не са реагирали“.