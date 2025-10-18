Тити Папазов: За ЛЕВСКИ се умира, за ЛЕВСКИ се искат топки, за ЛЕВСКИ се работи без пари

Баскетболният треньор – Константин Папазов, се обърна към „синята“ общност с емоционален пост в социалните мрежи. Чрез него той засипа със суперлативи мажоритарния собственик на футболния Левски Наско Сираков, треньорът Хулио Веласкес.

Тити изрази вярата си, че в неделя „сините“ ще спечелят при тежката си визита на Черно море. Успехът би бил много специален, след като досега испанският треньор така и не се е справял с тима на Илиан Илиев.

„Добро утро синя братя!Вчера разбрах, че ГОСПОДИН Хулио Веласкес не е побеждавал никога Черно Море! Винаги има първи път!!! Вярвам, че ще утре!

Сега искам да попитам всички СИНИ БРАТЯ.

Помните ли колко помия се изля по Наско и Борето. Защо и до кога Левски няма да има треньор? Как е възможно да посрещнем 2024 без треньор? Не е професионално, срамно е!

Когато ГОСПОДИН Веласкес дойде доста от нас го изпращаха по живо, по здраво още след първите десетина мача. В историята на Левски мисля, че няма по-успешен треньор против Лудогорец!

Пиша с големи букви ГОСПОДИН, защото доказа, че да си треньор на Левски трябва да си КЛАСА!!!!

Не го видях да води мач на любимия ни отбор по анцунг???

Не чух един път да нападне някой наш футболист пред медиите!

Не чух един път да се оправдае с глобалното затопляне!

Не чух един път да се оправдае със съдиите!

Не чух нито един път да се оплаче от някого, вероятно ходи щастлив на работа!

Левски не е имал по- добър старт от десетки години, въпреки това името му се пее много рядко!

Остава само да продължи така и до края на договора да не познава Ели Гикова.

Това значи, че няма да се интересува кой, колко и защо получава, вероятно защото няма счетоводни знания!

Не, не е това причината.

Причината е проста!

Той просто е ГОСПОДИН с КЛАСА!

КЛАСА , която се възпитава и учи в първите седем години!

Левски отдавна не е имал толкова КЛАСЕН като ЧОВЕК треньор!!!!

ГОСПОДИН ВЕЛАСКЕС е БОЖИЯ подарък за Наско Сираков!

Гордея се, че бях част от това Наско да ми повярва!

За ЛЕВСКИ се умира, за ЛЕВСКИ се искат топки, за ЛЕВСКИ се работи без пари, защото ЛЕВСКИ е кауза тя е ЛЮБОВ, тя е ВЯРНОСТ, за ЛЕВСКИ нямаш право да се пазариш! За ЛЕВСКИ се тръгва в пълен мрак, защо знаеш, че милиони сини сърца ще озарят твоя,. . техния път.

В началото вярвах, че трябва да сме поне трима? Насила обаче нищо не става

Оказа се, че е можело и само двама, стига само единият от тях да е ВЪЛК. ВЪЛК, ама не кръвожаден, ненаситен, алчен.

ВЪЛК, който силно обича“ стадото“ си!

Гордея се с идеята си, че Сираков е ЧОВЕКА!!! 14.05.2020

Гордея се със срещата ни с Мило Борисов на 02.07.2021

Гордея се, че ме отстрелях те мен. До там ви стигат силичките!

Една гнусна подлога е дал страшната идея. Трябва да разбием тандема Сираков- Папазов!“ Гений“ подлога!

Всяко стадо има мърша!

Разбихте ни юридически,документално!

Не се гаси туй що не гасне!

В шаха се казва жертва на качество. ВЪЛКА се оказа и гросмайстор. За пред Вас ме изостави! Да ама НЕ!

Вървят ли двама по-дълъг път и път да няма не ще се спрат!

Кой разбрал, разбрал!Кой не, не!

П.С. Като разбрах, че любимия треньор на ГОСПДИН Веласкес е Желко Обрадович, за пореден път разбрах, че от Наско никой не разбира повече в България!

Така откри Мъри, създаде го, защити го и го направи най- успешния български треньор!

Така ще бъде и с ГОСПОДИН ХУЛИО ВЕЛАСКЕС, защото той доказа, че може сам само ВЪЛКА и Борето да извърви трудния път да запеят и негово име. Той наистина, ама наистина заслужава! Заслужава, защо е КЛАСА като ЧОВЕК.

Треньор си година, две, пет, десет и т.н.

ЧОВЕК си за цял ЖИВОТ!!!!

Няма знак за равенство между лом и ЛОНДОН!!!

Кой разбрал,разбрал! Кой НЕ,НЕ!!!!

Дойде ми музата, защото влязох в Милениум и видях Азиатския ресторант.

Ресторанта, в който ГОСПОДИН МИЛО БОРИСОВ ни покани на 02.07.2021

Някой смятаха, че приключваме! Да, ама НЕ!

ГОСПОДИН МИЛО БОРИСОВ, СПАСИ ЛЕВСКИ, някой смятаха, че е спасил ВЪЛКА!!!!

Не уважаеми господа!

Той просто спаси ЛЕВСКИ, защото за МИЛИОНИ от вас ИСТИНСКИ СИНИ СЪРЦА ЛЕВСКИ е ЛЮБОВ, а не бизнес!

ЛЮБОВ, ама ИСТИНСКА!

ЛЮБОВ,ама не ПЛАТЕНА!

ЛЮБОВ към История!

ЛЮБОВ, ама ИСТИНСКА!

не любов, за която две ВЕЛИЧИЯ за България като Васил Иванов Кунчев и Георги Аспарухов биха се обърнали в гроба

Кой разбрал, разбрал!

Кой Не,Не!

Само след 7 часа момчетата, който спасиха баскетболния Левски. Всъщност дадоха възможност на ГОСПДИН МИЛО БОРИСОВ да спаси и баскетбола имат нужда от Вас.

Да те не могат да бъдат първи втори или трети!

Да, но са шампиони по МОРАЛ, останаха в ЛЕВСКИ с най- ниските заплати, който можеха лятото да получат!

Останаха, защото ЛЕВСКИ е ЛЮБОВ, не просто е ЛЮБОВ!

ОГРОМНА ЛЮБОВ!

ОГРОМЕН МОРАЛ!

заслужаващ

ОГРОМНА ПОДКРЕПА!

Елате да ги наградите с присъствие, с ПОДКРЕПА!!!

Те я ЗАСЛУЖАВАТ!!!!

Нека за всеки, който смята, че ЛЕВСКИ е ЛЮБОВ, а не бизнес, днес да дойде и да ги подкрепи!

За тях е ЛЮБОВ, те го доказаха!

За сините “ бизнесмени“ присъствието не е желателно!

Залата има само 400 места

ИСТИНСКИ обичащите са милиони, няма място за ФАЛШ!!!!

Не пиша книги, но пиша от цялата си ДУША и СЪРЦЕ!

БЛАГОДАРЯ на ЛЕВСКИ, че ме създаде!

БЛАГОДАРЯ на ЛЕВСКИ, че направи най-успешният треньор в историята на ЛЕВСКИ!

БЛАГОДАРЯ на моите родители, че ме възпитаха да имам, ЧЕСТ и да бъда БЛАГОДАРЕН!

БЛАГОДАРЯ на съпругата си ,че е жертва на моята голяма ЛЮБОВ наречена БАСКЕТБОЛ!!!

БЛАГОДАРЯ на синовете си, които лиших от ИМОТИ и БЛАГИНИ!!!!

БЛАГОДАРЯ на всеки един от ВАС МИЛИОНИ, подчертавам ИСТИНСКИ ФЕНОВЕ!!!

АЗ съм това, което съм, защото ГОСПОД ми прати наградата за бъда историческа част от ЛЕВСКИ, да ви радвам с успехите ни!

Просто казано за мен ЛЕВСКИ е не само любов, аз просто съм БЛАГОДАРЕН на Левски, за това което съм!

Не, не съм ЛУД!

Просто лудо обичам родителите си!

Просто лудо обичам

МАРГИ, ПРОСТИ ми

Просто лудо обичам!

Александър и Димитър- Желко, ПРОСТЕТЕ ми!

Просто лудо ОБИЧАМ БАСКЕТБОЛА!

Просто съм БЛАГОДАРЕН на ЛЕВСКИ!

Просто съм БЛАГОДАРЕН на всички ВАС, който силно обичате ЛЕВСКИ от сърце, без условности!!!!

БЛАГОДАРЯ на Господ Бог, че ме прати при тези родители, при тази съпруга с тези деца и за моя лична награда ме прати в БАСКЕТБОЛНИЯ Левски !

Сега осъзнах, че пишейки от сърце вече повече от два часа на днешния ден в далечната 1895 е роден моя дядо.

О.З. Генерал Костадин Чешмеджиев!

Дълбок поклон дядо!

Дълбок поклон мамо и тате!

Дълбок поклон Марги, Сашо и Димитър-Желко!

Дълбок поклон сини, истински фенове!

Дълбок поклон

Л като ЛЮБОВ“ – написа Папазов в социалните мрежи.