      събота, 18.10.25
          Здраве

          Учени откриха механизма на стареене на кръвта: ключова роля има протеинът PF4

          Снимка: iStockphoto
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американски изследователи от Университета на щата Илинойс в Чикаго са открили ключов механизъм на стареенето на кръвта – загубата на протеин, наречен тромбоцитен фактор 4 (PF4). Според проучването, нивото на PF4 намалява с възрастта, което води до по-малко ефективно функциониране на стволовите клетки в костния мозък и повишен риск от възпаление, рак на кръвта и сърдечно-съдови заболявания.

          Резултатите от изследването са публикувани в списание Blood.

          „PF4 е от решаващо значение за поддържането на здравословен баланс в кръвообразуването“, посочват учените.

          Изследователите са установили, че при младите индивиди PF4 регулира деленето на хематопоетичните стволови клетки и предотвратява прекомерната им пролиферация. С възрастта този контрол отслабва – клетките започват да се делят по-често, натрупват мутации и губят способността си да произвеждат напълно функционални лимфоцити, което отслабва имунната система.

          Когато учените прилагат PF4 на стари мишки, техните стволови клетки се „подмладяват“ в рамките на един месецнормалната имунна функция се възстановява, а кръвната им структура наподобява тази на по-младите мишки.

          „Подобен ефект е наблюдаван и при експерименти с човешки клетки“, отбелязват авторите на изследването, което отваря нови перспективи за терапии срещу стареенето на кръвта и свързаните с него заболявания.

