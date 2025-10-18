Затварят ключова магистрала в Калифорния заради военни учения с бойни стрелби

Основна американска магистрала ще бъде затворена заради мащабни военни учения с бойни стрелби – решение, което според властите в Калифорния застрашава живота на шофьорите, съобщи АФП.

Демонстрацията на сила идва на фона на масовите протести „Без царе“, които обхванаха страната в знак на несъгласие с политиката на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

17-мили (27-километров) крайбрежен участък от междущатската магистрала I-5 между Лос Анджелис и Сан Диего ще бъде затворен, докато Морската пехота провежда стрелби с бойни боеприпаси над трасето по случай 250-ата си годишнина. На събитието ще присъства и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

„Президентът поставя егото си над отговорността с това пренебрежение към обществената безопасност. Да се стреля с бойни снаряди над натоварена магистрала не е просто грешно – това е опасно,“ заяви губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.

Журналисти, пътуващи към трасето, свързващо канадската и мексиканската граница, съобщиха за предупредителни табели с надпис „Бойни оръжия над пътя“.

В изявление на Морската пехота на САЩ се посочва, че няма риск за обществото, като стрелбите имат за цел да демонстрират

„силата и единството на отбора на флота и морската пехота, който гарантира готовността ни да защитаваме родината и националните интереси в чужбина.“

От Корпуса добавят, че артилерийските оръдия се използват рутинно за тренировки от стрелкови позиции западно от I-5 и че практиката е установена и безопасна, без предишни инциденти.

Протестите „Без царе“ се организират срещу това, което участниците определят като прекомерна власт и авторитарен уклон в управлението на Тръмп.

„Да използваш армията, за да сплашваш хората, с които не си съгласен, не е сила – това е безразсъдно, неуважително и не подхожда на поста, който заема,“ каза още Нюсъм.

Спорът е поредният епизод от напрежението между Белия дом и либерална Калифорния относно ролята на армията във вътрешната политика.

През юни Лос Анджелис стана първият от няколко града, където Тръмп изпрати части на Националната гвардия след бурни протести срещу имиграционните обиски. Разполагането на стотици морски пехотинци беше остро критикувано от местните власти като „ненужно и прекомерно“.

Според тях, относително малките демонстрации е можело да бъдат овладени от местната полиция и щатските сили на реда, без необходимост от военна намеса.