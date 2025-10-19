15-годишно момче е в тежко състояние след намушкване в столичен мол

Момче на 15 години е било намушкано в търговски център в София, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал в следобедните часове, а пострадалият е откаран по спешност в УМБАЛСМ „Пирогов“.

По информация на болницата, състоянието му е тежко и има опасност за живота.

На място са пристигнали екипи на полицията, които провеждат разпити на свидетели и преглеждат записите от охранителните камери.

Извършителят се издирва активно, потвърдиха от МВР.

Зоната около мястото на нападението е оградена и се извършва оглед.

Разследването продължава под наблюдението на Софийската градска прокуратура.