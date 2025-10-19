НА ЖИВО
          15-годишно момче е в тежко състояние след намушкване в столичен мол

          Момче на 15 години е било намушкано в търговски център в София, съобщи БНТ.
          Инцидентът е станал в следобедните часове, а пострадалият е откаран по спешност в УМБАЛСМ „Пирогов“.

          По информация на болницата, състоянието му е тежко и има опасност за живота.

          На място са пристигнали екипи на полицията, които провеждат разпити на свидетели и преглеждат записите от охранителните камери.
          Извършителят се издирва активно, потвърдиха от МВР.

          Зоната около мястото на нападението е оградена и се извършва оглед.
          Разследването продължава под наблюдението на Софийската градска прокуратура.

