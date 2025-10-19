33 загинали при израелски въздушни удари в Газа, след обвинения за нарушаване на примирието

Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че най-малко 33 души са загинали днес, 19 октомври, при серия от израелски въздушни удари, като бройката е актуализирана от първоначално обявените 21 жертви.
Израелската армия потвърди, че е нанесла удари по десетки цели на „Хамас“ в Ивицата Газа, предаде АФП.
Междувременно и Израел, и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на деветдневното примирие, договорено от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Според наблюдатели, напрежението в региона отново се изостря, като възобновяването на насилието може да постави под въпрос крехките договорености, постигнати с посредничеството на Вашингтон, Кайро и Доха.
Тези беклуци няма да спрът
Престъпници!Ще дойде време да отговарят за геноцида който извършват!
Cakaha da osvobodyat zalojnicite
М@м@ Ви д€йб@! Разумният свят ви мрази.
То се очакваше
Ционистите са ми Гитлер!