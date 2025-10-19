НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          33 загинали при израелски въздушни удари в Газа, след обвинения за нарушаване на примирието

          6
          81
          Снимка: MOHAMMED SABER / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че най-малко 33 души са загинали днес, 19 октомври, при серия от израелски въздушни удари, като бройката е актуализирана от първоначално обявените 21 жертви.

          - Реклама -

          Израелската армия потвърди, че е нанесла удари по десетки цели на „Хамас“ в Ивицата Газа, предаде АФП.

          „Целите бяха инфраструктурни обекти и командни центрове на терористичната организация ‘Хамас’“, се посочва в изявление на израелските военни.

          Междувременно и Израел, и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на деветдневното примирие, договорено от президента на САЩ Доналд Тръмп.

          Според наблюдатели, напрежението в региона отново се изостря, като възобновяването на насилието може да постави под въпрос крехките договорености, постигнати с посредничеството на Вашингтон, Кайро и Доха.

          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че най-малко 33 души са загинали днес, 19 октомври, при серия от израелски въздушни удари, като бройката е актуализирана от първоначално обявените 21 жертви.

          - Реклама -

          Израелската армия потвърди, че е нанесла удари по десетки цели на „Хамас“ в Ивицата Газа, предаде АФП.

          „Целите бяха инфраструктурни обекти и командни центрове на терористичната организация ‘Хамас’“, се посочва в изявление на израелските военни.

          Междувременно и Израел, и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на деветдневното примирие, договорено от президента на САЩ Доналд Тръмп.

          Според наблюдатели, напрежението в региона отново се изостря, като възобновяването на насилието може да постави под въпрос крехките договорености, постигнати с посредничеството на Вашингтон, Кайро и Доха.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Израел възобнови прилагането на примирието в Газа след серия от удари по цели на „Хамас“

          Красимир Попов -
          Израелската армия обяви, че възобновява прилагането на примирието в Ивицата Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки въздушни удари по цели на „Хамас“. „В...
          Война

          Хамас: Спазваме примирието и нямаме информация за сблъсъци в Рафах

          Николай Минчев -
          Военизираното крило на „Хамас“ заяви, че движението стриктно спазва споразумението за прекратяване на огъня с Израел и няма информация за сблъсъци в южния град...
          Война

          Нетаняху нареди „твърд удар“ по цели на „Хамас“ в Газа

          Николай Минчев -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разпоредил на силите за сигурност да предприемат „твърди действия“ срещу бойни позиции в Ивицата Газа, обвинявайки „Хамас“ в нарушаване...

          6 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions