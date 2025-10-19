Ана Тришич Бабич пое поста изпълняващ длъжността президент на Република Сръбска

Парламентът на Република Сръбска избра Ана Тришич Бабич, бивш съветник на Милорад Додик, за изпълняващ длъжността президент на ентитета.

Тя официално наследява Додик, след като мандатът му беше прекратен през август заради съдебно решение, което му забранява да заема публична длъжност за следващите шест години.

48 депутати гласуваха „за“ назначението, четирима бяха „против“, а въздържали се нямаше.

Повечето представители на опозицията, включително от Сръбската демократическа партия (СДС) и Партията на демократичния прогрес (ПДП), не присъстваха на заседанието.

Мандатът на Тришич Бабич ще продължи до 23 ноември, когато са насрочени предсрочни избори за президент на Република Сръбска.