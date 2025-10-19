НА ЖИВО
          Спорт

          Атлетико Мадрид трудно пречупи Осасуна

          Така „дюшекчиите" събраха 16 точки на четвъртото място, а памплонци са 12-и с десет

          Атлетико Мадрид победи Осасуна с минималното 1:0 на „Рияд Еър Метрополитано“ в мач от деветия кръг на Ла Лига. Така „дюшекчиите“ събраха 16 точки на четвъртото място, а памплонци са 12-и с десет.

          Още в деветата минута топката попадна в мрежата на Серхио Ерера, но попадението за Атлети не бе признато. Хулиан Алварес пусна страхотен пас за Алекс Баена, който се разписа, но се оказа, че Гризман е в пасивна засада

          В 16-ата минута Гризман връхлетя върху неадресиран пас и стреля към долния десен ъгъл, но Ерера реагира с блестящо спасяване. В 27-ата минута Ян Облак също се отчете с намеса след изстрел на Лукас Торо.

          През втората част Атлетико натисна сериозно и Серхио Ерера бе принуден да направи серия от ключови намеси. В 58-ата минута вратарят на Осасуна реагира блестящо при шут на Алварес, а три минути след това аржентинецът стреля неточно.

          В 69-ата минута Атлетико Мадрид излезе напред в резултата. Джулиано Симеоне проби по десния фланг и сервира топката на Тиаго Алмада, който с лекота я прати в мрежата. В края Облак спаси трите точки след страхотна намеса при удар на Анте Будимир отблизо.

