НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          България се прости с Иван Зафиров

          Припомняме, че в богатата си откъм успехи състезателна кариера Копата печели 9 пъти шампионската титла с армейците и е 5-кратен носител на Купата на България

          0
          90
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Близки, легенди и приятели с простиха с бившия защитник на ЦСКА Иван Зафиров. Копата си отиде от този свят в сряда на на 77-годишна възраст. В предверието на Сектор „А“ на Националния стадион „Васил Левски“ съболезнования приемаха синовете му Алдалберт и Мартин, които също оставиха следа на „Армията“.

          - Реклама -

          „Иван Зафиров е безспорна фигура в историята на българския футбол и в историята на ЦСКА. Неговите постижения са такива, че може би няма да могат да се повторят. Той беше всеотдаен и коректен човек, който до последно подкрепяше любимия си отбор“ – каза бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев.

          Бившият спортен директор на ЦСКА Филип Филипов посочи, че Иван Зафиров е  легенда на ЦСКА и допълни, че може да бъде запомнен с това, че бил голям човек и футболист допринесъл много за изграждането на авторитета на ЦСКА. 

          „Имах удоволствието да тренирам и играя заедно със Зафиров. Той беше един човек, който имаше много благодетели, но най-сериозният от тях е, че нямаше по-земен и по-скромен човек от него“ – спомни си Ради Здравков.

          „Много харизматична фигура като футболист и като човек, като ръководител, който би трябвало да бъде запомнен от поколенията“ – коментира бившият футболист и треньор на „червените“ Александър Станков. 

          Стефан Михайлов, автор на митичния гол срещу Аякс и съотборник на Зафиров,  посочи, че такъв човек рядко се ражда. Той призова младите да се учат от него. 

          „Иван Зафиров трябва да бъде запомнен като една истинска легенда и много голям футболист. Той беше един от най-съвременните футболисти, който притежаваше качества който липсваха на останалите“ – заяви баскетболната емблема на ЦСКА Петко Маринов. 

          В богатата си откъм успехи състезателна кариера, Зафиров печели 9 пъти шампионската титла с армейците и е 5-кратен носител на Купата. С екипите на ЦСКА и Сливен изиграва 364 мача в А-група, в които отбелязва 5 гола. За националния отбор изиграва 50 срещи, като в 9 от тях е капитан. Зафиров е сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 година в Мексико.

          Близки, легенди и приятели с простиха с бившия защитник на ЦСКА Иван Зафиров. Копата си отиде от този свят в сряда на на 77-годишна възраст. В предверието на Сектор „А“ на Националния стадион „Васил Левски“ съболезнования приемаха синовете му Алдалберт и Мартин, които също оставиха следа на „Армията“.

          - Реклама -

          „Иван Зафиров е безспорна фигура в историята на българския футбол и в историята на ЦСКА. Неговите постижения са такива, че може би няма да могат да се повторят. Той беше всеотдаен и коректен човек, който до последно подкрепяше любимия си отбор“ – каза бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев.

          Бившият спортен директор на ЦСКА Филип Филипов посочи, че Иван Зафиров е  легенда на ЦСКА и допълни, че може да бъде запомнен с това, че бил голям човек и футболист допринесъл много за изграждането на авторитета на ЦСКА. 

          „Имах удоволствието да тренирам и играя заедно със Зафиров. Той беше един човек, който имаше много благодетели, но най-сериозният от тях е, че нямаше по-земен и по-скромен човек от него“ – спомни си Ради Здравков.

          „Много харизматична фигура като футболист и като човек, като ръководител, който би трябвало да бъде запомнен от поколенията“ – коментира бившият футболист и треньор на „червените“ Александър Станков. 

          Стефан Михайлов, автор на митичния гол срещу Аякс и съотборник на Зафиров,  посочи, че такъв човек рядко се ражда. Той призова младите да се учат от него. 

          „Иван Зафиров трябва да бъде запомнен като една истинска легенда и много голям футболист. Той беше един от най-съвременните футболисти, който притежаваше качества който липсваха на останалите“ – заяви баскетболната емблема на ЦСКА Петко Маринов. 

          В богатата си откъм успехи състезателна кариера, Зафиров печели 9 пъти шампионската титла с армейците и е 5-кратен носител на Купата. С екипите на ЦСКА и Сливен изиграва 364 мача в А-група, в които отбелязва 5 гола. За националния отбор изиграва 50 срещи, като в 9 от тях е капитан. Зафиров е сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 година в Мексико.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Наталия Киселова изрази съболезнования след кончината на Магдалена Ташева

          Красимир Попов -
          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази своите съболезнования по повод смъртта на Магдалена Ташева – народен представител в 42-рото и 43-тото Народно събрание. „С...
          Спорт

          ЦСКА 1948 ликува в „Надежда“ 

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА 1948 победи Локомотив (Сф) с 1:0 в мач от 12-ия кръг на Първа лига. В герой за "червените" се превърна Елиаш Франко, който вкара...
          Волейбол

          Левски триумфира със Суперкупата на България

          Станимир Бакалов -
          Мъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, започва страхотно и новата кампания, като се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions