„Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра

Френският министър на културата Рашида Дати съобщи за дръзка кражба в Лувъра – един от най-известните и строго охранявани музеи в света, която доведе до незабавното му затваряне в неделя.

- Реклама -

„Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра“, написа Дати в публикация в социалната мрежа X. От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня, без да уточняват какво точно е било откраднато.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес подчерта, че откраднатите бижута са „безценни“. По думите му „трима или четирима“ крадци са проникнали в прочутата „Галерия на Аполон“ и са се насочили към две конкретни витрини, като са успели да осъществят обира за едва седем минути посред бял ден.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук във Франция, тъй като Лувърът е сред най-защитените културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа