Чехия отчита най-високи нива на лаймска болест от 90-те години насам

Чехия се сблъсква с безпрецедентен ръст на случаите на лаймска болест – почти 8 000 души са диагностицирани с пренасяното от кърлежи заболяване от началото на годината, съобщи Националният институт за обществено здраве (SZÚ). До края на септември броят на заразените е достигнал 7 994 – най-високото ниво, откакто се води статистика от 80-те години насам, и почти двойно повече в сравнение с всички случаи през 2024 г.

Досега подобни скокове се обясняваха с подобрените методи за диагностика, но настоящият ръст е свързан основно с по-топлите зими, причинени от климатичните промени, тъй като кърлежите остават активни при температури над 5°C. Лекарите предупреждават и за нов пик на заразите през есента – традиционния сезон за бране на гъби – като случаите могат да нараснат с още една трета.

Досегашният рекорд бе поставен през 1995 г., когато бяха отчетени 6 302 случая. През 2000-те години броят на заразените обикновено варираше между 3 000 и 5 000. Рязкото увеличение на популациите на кърлежи в цялата страна подтикна учените да създадат ново мобилно приложение за наблюдение на тяхното разпространение, тъй като все по-често се откриват и в градските паркове и зелени площи.

Лаймската болест обикновено започва с висока температура, умора, главоболие, мускулни и ставни болки и характерен кожен обрив с формата на „мишена“. Заболяването е бактериално и лечението включва антибиотици, но ако не се лекува навреме, може да доведе до тежки усложнения.

Освен това SZÚ съобщава за 585 случая на кърлежов енцефалит. Макар и да не представлява рекорд, вирусното заболяване буди още по-големи притеснения. „По-често наблюдаваме сериозни усложнения, като парализа на крайници, особено при възрастни пациенти“, обяснява Дита Смишкова от Катедрата по инфекциозни болести на Университетската болница „Буловка“. „Но енцефалитът може да има дългосрочни последици и при деца и млади хора – чести главоболия, проблеми с паметта и концентрацията.“

Все още не съществува ефективно лечение за кърлежовия енцефалит, но има налична ваксина – частично реимбурсирана за повечето хора и безплатна за лица над 50 години.