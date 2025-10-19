НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Чехия отчита най-високи нива на лаймска болест от 90-те години насам

          Почти 8 000 души са диагностицирани с пренасяното от кърлежи заболяване от началото на годината, съобщи Националният институт за обществено здраве (SZÚ)

          1
          42
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Чехия се сблъсква с безпрецедентен ръст на случаите на лаймска болест – почти 8 000 души са диагностицирани с пренасяното от кърлежи заболяване от началото на годината, съобщи Националният институт за обществено здраве (SZÚ). До края на септември броят на заразените е достигнал 7 994 – най-високото ниво, откакто се води статистика от 80-те години насам, и почти двойно повече в сравнение с всички случаи през 2024 г.

          - Реклама -

          Досега подобни скокове се обясняваха с подобрените методи за диагностика, но настоящият ръст е свързан основно с по-топлите зими, причинени от климатичните промени, тъй като кърлежите остават активни при температури над 5°C. Лекарите предупреждават и за нов пик на заразите през есента – традиционния сезон за бране на гъби – като случаите могат да нараснат с още една трета.

          Досегашният рекорд бе поставен през 1995 г., когато бяха отчетени 6 302 случая. През 2000-те години броят на заразените обикновено варираше между 3 000 и 5 000. Рязкото увеличение на популациите на кърлежи в цялата страна подтикна учените да създадат ново мобилно приложение за наблюдение на тяхното разпространение, тъй като все по-често се откриват и в градските паркове и зелени площи.

          Лаймската болест обикновено започва с висока температура, умора, главоболие, мускулни и ставни болки и характерен кожен обрив с формата на „мишена“. Заболяването е бактериално и лечението включва антибиотици, но ако не се лекува навреме, може да доведе до тежки усложнения.

          Освен това SZÚ съобщава за 585 случая на кърлежов енцефалит. Макар и да не представлява рекорд, вирусното заболяване буди още по-големи притеснения. „По-често наблюдаваме сериозни усложнения, като парализа на крайници, особено при възрастни пациенти“, обяснява Дита Смишкова от Катедрата по инфекциозни болести на Университетската болница „Буловка“. „Но енцефалитът може да има дългосрочни последици и при деца и млади хора – чести главоболия, проблеми с паметта и концентрацията.“

          Все още не съществува ефективно лечение за кърлежовия енцефалит, но има налична ваксина – частично реимбурсирана за повечето хора и безплатна за лица над 50 години.

          Чехия се сблъсква с безпрецедентен ръст на случаите на лаймска болест – почти 8 000 души са диагностицирани с пренасяното от кърлежи заболяване от началото на годината, съобщи Националният институт за обществено здраве (SZÚ). До края на септември броят на заразените е достигнал 7 994 – най-високото ниво, откакто се води статистика от 80-те години насам, и почти двойно повече в сравнение с всички случаи през 2024 г.

          - Реклама -

          Досега подобни скокове се обясняваха с подобрените методи за диагностика, но настоящият ръст е свързан основно с по-топлите зими, причинени от климатичните промени, тъй като кърлежите остават активни при температури над 5°C. Лекарите предупреждават и за нов пик на заразите през есента – традиционния сезон за бране на гъби – като случаите могат да нараснат с още една трета.

          Досегашният рекорд бе поставен през 1995 г., когато бяха отчетени 6 302 случая. През 2000-те години броят на заразените обикновено варираше между 3 000 и 5 000. Рязкото увеличение на популациите на кърлежи в цялата страна подтикна учените да създадат ново мобилно приложение за наблюдение на тяхното разпространение, тъй като все по-често се откриват и в градските паркове и зелени площи.

          Лаймската болест обикновено започва с висока температура, умора, главоболие, мускулни и ставни болки и характерен кожен обрив с формата на „мишена“. Заболяването е бактериално и лечението включва антибиотици, но ако не се лекува навреме, може да доведе до тежки усложнения.

          Освен това SZÚ съобщава за 585 случая на кърлежов енцефалит. Макар и да не представлява рекорд, вирусното заболяване буди още по-големи притеснения. „По-често наблюдаваме сериозни усложнения, като парализа на крайници, особено при възрастни пациенти“, обяснява Дита Смишкова от Катедрата по инфекциозни болести на Университетската болница „Буловка“. „Но енцефалитът може да има дългосрочни последици и при деца и млади хора – чести главоболия, проблеми с паметта и концентрацията.“

          Все още не съществува ефективно лечение за кърлежовия енцефалит, но има налична ваксина – частично реимбурсирана за повечето хора и безплатна за лица над 50 години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон: Крадците, обрали Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите бижута – върнати

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите осем безценни бижута – възстановени. „Всичко се прави,...
          Политика

          Радев: България и Унгария имат духовна връзка, която надхвърля икономическите отношения

          Красимир Попов -
          Отношенията между България и Унгария се простират далеч отвъд икономическото сътрудничество, търговията и инфраструктурната свързаност, защото между двете държави съществува дълбока духовна и културна...
          Политика

          Румен Радев: Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове

          Красимир Попов -
          Президентът Румен Радев коментира предстоящата среща на коалиционния съвет, свикана от премиера Росен Желязков, с думите: „Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions