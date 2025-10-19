НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Червеният кръст получи телата на двама израелски заложници, съобщи израелската армия

          0
          8
          Снимка: REUTERS / Stringer
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелската армия обяви, че Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде АФП.

          „Според информация, предоставена от Червения кръст, два ковчега с телата на починали заложници са предадени в тяхно разпореждане и са на път към силите на ЦАХАЛ и Агенцията за сигурност на Израел в Ивицата Газа“, се казва в официалното изявление на израелските военни.

          - Реклама -

          Израелските сили уточняват, че идентификацията на телата ще бъде извършена от компетентните органи, преди те да бъдат предадени на семействата на загиналите.

          Израелската армия обяви, че Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде АФП.

          „Според информация, предоставена от Червения кръст, два ковчега с телата на починали заложници са предадени в тяхно разпореждане и са на път към силите на ЦАХАЛ и Агенцията за сигурност на Израел в Ивицата Газа“, се казва в официалното изявление на израелските военни.

          - Реклама -

          Израелските сили уточняват, че идентификацията на телата ще бъде извършена от компетентните органи, преди те да бъдат предадени на семействата на загиналите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ отмениха санкциите срещу четирима високопоставени представители на Република Сръбска

          Красимир Попов -
          Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) отмени санкциите срещу четирима високопоставени представители на управляваната от сърбите Република...
          Политика

          Нетаняху: Войната в Газа ще приключи едва след пълното разоръжаване на Хамас

          Красимир Попов -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната в Газа ще приключи едва след завършването на втората фаза от текущото примирие, която предвижда пълното разоръжаване...
          Политика

          Американските сили унищожиха „наркоподводница“ в Карибите, обяви президентът Доналд Тръмп

          Красимир Попов -
          Съединените щати са задържали двама предполагаеми наркотрафиканти и ги връщат в родните им държави – Еквадор и Колумбия, след като американските сили унищожиха тяхна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions