Червеният кръст получи телата на двама израелски заложници, съобщи израелската армия

Израелската армия обяви, че Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде АФП.

„Според информация, предоставена от Червения кръст, два ковчега с телата на починали заложници са предадени в тяхно разпореждане и са на път към силите на ЦАХАЛ и Агенцията за сигурност на Израел в Ивицата Газа", се казва в официалното изявление на израелските военни.

Израелските сили уточняват, че идентификацията на телата ще бъде извършена от компетентните органи, преди те да бъдат предадени на семействата на загиналите.