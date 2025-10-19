Червеният кръст получи телата на двама израелски заложници, съобщи израелската армия

Израелската армия обяви, че Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде АФП.
Израелските сили уточняват, че идентификацията на телата ще бъде извършена от компетентните органи, преди те да бъдат предадени на семействата на загиналите.
Израелската армия обяви, че Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде АФП.
Израелските сили уточняват, че идентификацията на телата ще бъде извършена от компетентните органи, преди те да бъдат предадени на семействата на загиналите.