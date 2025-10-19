ЦСКА 1948 ликува в „Надежда“ 

ЦСКА 1948 победи Локомотив (Сф) с 1:0 в мач от 12-ия кръг на Първа лига.

В герой за „червените“ се превърна Елиаш Франко, който вкара единственото попадение в 74-ата минута.

С успеха ЦСКА 1948 се укрепи на второто място във временното класиране с 26 точки. С 3 повече е лидерът Левски. Лудогорец и Локомотив (Пд) имат по 23 т.

В първите минути вратарят на „железничарите“ Александър Любенов направи хубаво спасяване след удар на Браян Собреро. След това вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов изби с крак удар на Георги Минчев. В 25-ата минута Минчев стреля с глава, като топката мина опасно близо до десния стълб.

След час игра Реян Даскалов направи голям пропуск за домакините, като не успя да вкара отблизо, оставен непокрит.

В 74-ата минута Мамаду Диало насочи топката към вратата на домакините, тя се отби в десния стълб и се върна на терена, където бе посрещната от резервата Елиас Франко, който я вкара в мрежата – 0:1.

В последните минути последваха две решаващи спасявания на Димитър Шейтанов, който има най-голяма заслуга за трите точки на тима си.