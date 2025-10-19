НА ЖИВО
          ЦСКА 1948 ликува в „Надежда“ 

          Локомотив (Сф) се скъса да пропуска в столичното дерби от Първа лига

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА 1948 победи Локомотив (Сф) с 1:0 в мач от 12-ия кръг на Първа лига.

          В герой за „червените“ се превърна Елиаш Франко, който вкара единственото попадение в 74-ата минута.

          С успеха ЦСКА 1948 се укрепи на второто място във временното класиране с 26 точки. С 3 повече е лидерът Левски. Лудогорец и Локомотив (Пд) имат по 23 т.

          В първите минути вратарят на „железничарите“ Александър Любенов направи хубаво спасяване след удар на Браян Собреро. След това вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов изби с крак удар на Георги Минчев. В 25-ата минута Минчев стреля с глава, като топката мина опасно близо до десния стълб.

          След час игра Реян Даскалов направи голям пропуск за домакините, като не успя да вкара отблизо, оставен непокрит.

          В 74-ата минута Мамаду Диало насочи топката към вратата на домакините, тя се отби в десния стълб и се върна на терена, където бе посрещната от резервата Елиас Франко, който я вкара в мрежата – 0:1.

          В последните минути последваха две решаващи спасявания на Димитър Шейтанов, който има най-голяма заслуга за трите точки на тима си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Рафа Леао вдъхнови Милан за обрат срещу Фиорентина 

          Станимир Бакалов -
          Милан постигна важна победа с 2:1 на „Сан Сиро“ срещу Фиорентина след обрат в мач от седмия кръг на Серия А. Рафа Леао вкара...
          Волейбол

          Левски триумфира със Суперкупата на България

          Станимир Бакалов -
          Мъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, започва страхотно и новата кампания, като се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед превзе „Анфийлд“ 

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Юнайтед превзе "Анфийлд"! "Червените дяволи" победиха Ливърпул с 2:1 в голямото дерби от 8-ия кръг на Висшата лига. Това беше първа победа за...

