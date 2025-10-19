НА ЖИВО
          Дръзък обир в Лувъра: издирват четирима крадци, откраднали осем кралски бижута

          Снимка: Sarah Meyssonnier, Reuters
          Френските власти издирват четирима мъже, заподозрени за дръзкия обир в Лувъра, при който бяха откраднати осем безценни и исторически бижута.

          Новината беше потвърдена от главния прокурор на Париж Лоре Бекуа, цитирана от АФП.

          „Четиримата извършители са били добре организирана ударна група. Те са влезли в галерията ‘Аполо’, където се съхраняват френските кралски бижута, и са действали с изключителна бързина и координация“, заяви Бекуа пред телевизия BFMTV.

          Според разследващите, крадците са били маскирани, за да скрият лицата си, и са избягали със скутери с висока мощност, които са ги очаквали пред музея.

          Обирът е станал в извънработно време, а охраната е реагирала твърде късно, за да предотврати кражбата. По първоначални оценки, стойността на откраднатите бижута се изчислява на десетки милиони евро, но точната сума все още не е обявена.

          Лувърът остава затворен за посетители в неделя сутринта, докато полицията извършва оглед и преглежда видеозаписите от охранителните камери.

          „Нищо подобно не се е случвало от десетилетия. Това е удар срещу френското културно наследство“, коментира служител от Министерството на културата.

