Дръзък обир в Лувъра: издирват четирима крадци, откраднали осем кралски бижута

Френските власти издирват четирима мъже, заподозрени за дръзкия обир в Лувъра, при който бяха откраднати осем безценни и исторически бижута.
Новината беше потвърдена от главния прокурор на Париж Лоре Бекуа, цитирана от АФП.
Според разследващите, крадците са били маскирани, за да скрият лицата си, и са избягали със скутери с висока мощност, които са ги очаквали пред музея.
Обирът е станал в извънработно време, а охраната е реагирала твърде късно, за да предотврати кражбата. По първоначални оценки, стойността на откраднатите бижута се изчислява на десетки милиони евро, но точната сума все още не е обявена.
Лувърът остава затворен за посетители в неделя сутринта, докато полицията извършва оглед и преглежда видеозаписите от охранителните камери.
