      неделя, 19.10.25
          Хамас: Спазваме примирието и нямаме информация за сблъсъци в Рафах

          „Потвърждаваме пълния си ангажимент за изпълнение на всичко договорено, най-вече за прекратяване на огъня във всички райони на Ивицата Газа“ - се казва в изявление на Бригадите „Иззедин ал Касам“.

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Военизираното крило на „Хамас“ заяви, че движението стриктно спазва споразумението за прекратяване на огъня с Израел и няма информация за сблъсъци в южния град Рафах, където израелската армия нанесе въздушни удари.

          „Потвърждаваме пълния си ангажимент за изпълнение на всичко договорено, най-вече за прекратяване на огъня във всички райони на Ивицата Газа“, се казва в изявление на Бригадите „Иззедин ал Касам“.

          Групировката твърди, че няма сведения за инциденти или боеве в района на Рафах. „Това са червени зони под контрола на окупационните сили, а контактът с останалите наши подразделения в района е прекъснат, откакто войната беше подновена през март тази година“, се казва още в изявлението.

          Война

          Израел възобнови прилагането на примирието в Газа след серия от удари по цели на „Хамас“

          Красимир Попов -
          Израелската армия обяви, че възобновява прилагането на примирието в Ивицата Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки въздушни удари по цели на „Хамас“. „В...
          Война

          33 загинали при израелски въздушни удари в Газа, след обвинения за нарушаване на примирието

          Красимир Попов -
          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че най-малко 33 души са загинали днес, 19 октомври, при серия от израелски въздушни удари, като бройката...
          Политика

          Израел спря хуманитарните конвои към Газа, обвинявайки Хамас в нарушаване на примирието

          Красимир Попов -
          Израел е затворил граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Ивицата Газа, след като обвини „Хамас“ в нарушаване на примирието, съобщи АФП. „Прехвърлянето на...

          1 коментар

