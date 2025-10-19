Хамас: Затварянето на граничния пункт „Рафах“ забавя предаването на телата на заложниците

Групировката „Хамас“ предупреди, че затварянето на граничния пункт „Рафах“ между Египет и Ивицата Газа ще доведе до сериозни забавяния в предаването на телата на заложниците, предаде АФП.

В изявление на организацията се подчертава, че продължаващото затваряне „блокира достъпа на специализирано оборудване, необходимо за издирването на хора, изчезнали под развалините“, както и възпрепятства работата на съдебномедицинските екипи и достъпа до инструментите, нужни за идентифициране на телата.