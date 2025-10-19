НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Хамас: Затварянето на граничния пункт „Рафах“ забавя предаването на телата на заложниците

          0
          6
          ХАМАС - знаме
          ХАМАС - знаме
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Групировката „Хамас“ предупреди, че затварянето на граничния пункт „Рафах“ между Египет и Ивицата Газа ще доведе до сериозни забавяния в предаването на телата на заложниците, предаде АФП.

          - Реклама -

          В изявление на организацията се подчертава, че продължаващото затваряне „блокира достъпа на специализирано оборудване, необходимо за издирването на хора, изчезнали под развалините“, както и възпрепятства работата на съдебномедицинските екипи и достъпа до инструментите, нужни за идентифициране на телата.

          „Това води до значителни закъснения при откриването и предаването на останките“, заявяват от Хамас.

          Групировката „Хамас“ предупреди, че затварянето на граничния пункт „Рафах“ между Египет и Ивицата Газа ще доведе до сериозни забавяния в предаването на телата на заложниците, предаде АФП.

          - Реклама -

          В изявление на организацията се подчертава, че продължаващото затваряне „блокира достъпа на специализирано оборудване, необходимо за издирването на хора, изчезнали под развалините“, както и възпрепятства работата на съдебномедицинските екипи и достъпа до инструментите, нужни за идентифициране на телата.

          „Това води до значителни закъснения при откриването и предаването на останките“, заявяват от Хамас.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Червеният кръст получи телата на двама израелски заложници, съобщи израелската армия

          Красимир Попов -
          Израелската армия обяви, че Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, като част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде...
          Политика

          Нетаняху: Войната в Газа ще приключи едва след пълното разоръжаване на Хамас

          Красимир Попов -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната в Газа ще приключи едва след завършването на втората фаза от текущото примирие, която предвижда пълното разоръжаване...
          Общество

          Масови протести „Без царе“ заляха Съединените щати срещу политиката на президента Доналд Тръмп

          Красимир Попов -
          Огромни тълпи излязоха по улиците във всички 50 щата на САЩ, за да изразят гнева си срещу твърдолинейната политика на текущия президент на Америка...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions