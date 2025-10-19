НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          НачалоСпортФутбол

          Христо Янев определи група от 22 играчи за мача на ЦСКА с Добруджа

          Двубоят между двата тима започва днес от 15 часа

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Сподели
          Наставникът на ЦСКА Христо Янев определи 22 футболисти, които ще се опитат да постигнат втора победа за сезона. Днес от 15 часа „червените“ гостуват на Добруджа. От групата отпадат контузените Иван Турицов и норвежецът Скаршем. Място сред избраните състезатели намира косовският национал Лумбард Делова, макар че бранителят до последно беше с травма.

          Цялата група на „червените“:

          Вратари: Бусато, Лапоухов

          Защитници: Делова, Лапея, Иванов, Санянг, Пастор, Кордоба, Мартино, Стойчев, Илиев

          Халфове: Панайотов, Ето о, Илиев, Сегер, Додай, Чорбаджийски, Брахими

          Нападатели: Тасев, Питас, Годой, Борносузов

