Христо Янев определи група от 22 играчи за мача на ЦСКА с Добруджа

Наставникът на ЦСКА Христо Янев определи 22 футболисти, които ще се опитат да постигнат втора победа за сезона. Днес от 15 часа „червените“ гостуват на Добруджа. От групата отпадат контузените Иван Турицов и норвежецът Скаршем. Място сред избраните състезатели намира косовският национал Лумбард Делова, макар че бранителят до последно беше с травма.

- Реклама -

Цялата група на „червените“:

Вратари: Бусато, Лапоухов

Защитници: Делова, Лапея, Иванов, Санянг, Пастор, Кордоба, Мартино, Стойчев, Илиев

Халфове: Панайотов, Ето о, Илиев, Сегер, Додай, Чорбаджийски, Брахими

Нападатели: Тасев, Питас, Годой, Борносузов