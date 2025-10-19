НА ЖИВО
          Европа

          Избирателната активност на местните избори в Северна Македония достигна 39,61% към 17:00 ч.

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Избирателната активност на местните избори в Северна Македония е 39,61% към 17:00 ч. местно време (18:00 българско), съобщи Държавната избирателна комисия (ДИК).

          Говорителят на комисията Радица Тодоровска Алексоска информира, че са получени данни от 3 221 избирателни секции, което представлява 92,72% от всички секции в страната.
          Общият брой на регистрираните избиратели в тях е 1 699 296.

          „Гласуването протича спокойно, без сериозни инциденти или нарушения“, уточни Алексоска.

          Най-висока избирателна активност е отчетена в следните общини:
          Вевчани (61,84%), Дебърца (53,41%), Демир Капия (57,65%), Дойран (60,91%), Зелениково (52,77%), Карбинци (50,25%), Конче (55,13%), Крива Паланка (56,01%), Крушево (60,31%), Лозово (61,09%), Македонски Брод (59,66%), Пробищип (56,43%), Ранковце (57,07%), Росоман (58,69%), Чашка (65,50%) и Чучер Сандево (51,74%).

          Най-ниска активност е регистрирана в Шуто Оризари (30,38%), Радовиш (31,57%), Маврово и Ростуше (25,89%), Пласница (32,87%) и Врапчиште (20,94%).

          В Скопие избирателната активност по общини е следната:

          • Аеродром – 39,32%
          • Бутел – 42,29%
          • Гази Баба – 35,55%
          • Гьорче Петров – 37,73%
          • Карпош – 42,86%
          • Кисела Вода – 39,37%
          • Сарай – 47,94%
          • Център – 42,35%
          • Чаир – 45,09%
          • Шуто Оризари – 30,38%

          За сравнение, на местните избори през 2021 г. активността в Скопие по същото време е била 41,38%.

          Гласуването се провежда в 3 474 избирателни секции в цялата страна, където 1 832 415 граждани имат право да упражнят своя вот до 19:00 ч. местно време (20:00 българско).

          Засега няма индикации за удължаване на гласуването, уточниха от ДИК.

          Първите неофициални резултати се очакват около полунощ.

          В изборите участват 309 кандидати за кметове и 576 листи с общо 10 490 кандидати за членове на общински съвети.

