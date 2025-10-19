Изненадваща загуба за Тотнъм

Астън Вила победи Тотнъм с 2:1 при гостуването си в осмия кръг на английската Висша лига. Тимът от Бирмингам изоставаше в резултата още в петата минута, когато Родриго Бентанкур даде преднина на Тотнъм. Уругваецът се възползва от подаване на Жоао Палиня, което прехвърли цялата защита на гостите.

- Реклама -

Мохамед Кудус вкара още един за „шпорите“, но той е бил в положение на засада.

В 37-ата минута Морган Роджърс изравни със страхотен удар извън наказателното поле под гредата на вратата на Викарио.

След почивката пропуски за Тотнъм направиха Уилсън Одоберт и Палиня. Така се стигна до 77-ата минута, когато Люка Дин подаде на Емилиано Буендия, който с моментален удар вкара топката в левия ъгъл – 1:2.

По този начин Астън Вила направи пълен обрат и се изкачи до десетото място с 12 точки, а Тотнъм има две повече, но се смъкна до шеста позиция.