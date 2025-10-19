НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Израел: „Хамас“ извърши няколко нападения в нарушение на примирието

          Новината бе оповестена от представител на израелската армия пред АФП

          2
          53
          ХАМАС - знаме
          ХАМАС - знаме
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бойци на „Хамас“ са извършили няколко нападения срещу израелските сили в Газа, което представлява нарушение на примирието в територията.

          - Реклама -

          Това заяви представител на израелската армия пред АФП.

          „Терористичната организация „Хамас“ извърши многократни атаки срещу израелски сили отвъд Жълтата линия“, каза той, имайки предвид границата, която очертава зоната под израелски контрол в ивицата Газа.

          Бойци на „Хамас“ са извършили няколко нападения срещу израелските сили в Газа, което представлява нарушение на примирието в територията.

          - Реклама -

          Това заяви представител на израелската армия пред АФП.

          „Терористичната организация „Хамас“ извърши многократни атаки срещу израелски сили отвъд Жълтата линия“, каза той, имайки предвид границата, която очертава зоната под израелски контрол в ивицата Газа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Израел възобнови прилагането на примирието в Газа след серия от удари по цели на „Хамас“

          Красимир Попов -
          Израелската армия обяви, че възобновява прилагането на примирието в Ивицата Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки въздушни удари по цели на „Хамас“. „В...
          Война

          33 загинали при израелски въздушни удари в Газа, след обвинения за нарушаване на примирието

          Красимир Попов -
          Агенцията за гражданска отбрана в Газа съобщи, че най-малко 33 души са загинали днес, 19 октомври, при серия от израелски въздушни удари, като бройката...
          Политика

          Израел спря хуманитарните конвои към Газа, обвинявайки Хамас в нарушаване на примирието

          Красимир Попов -
          Израел е затворил граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Ивицата Газа, след като обвини „Хамас“ в нарушаване на примирието, съобщи АФП. „Прехвърлянето на...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Напротив иСраел извършва нападения и продължава да убива в Газа!!!!Защо не пишете за семейството което беше почти унищожено в Петък от ИСраел, има 4 жени и 6 деца ,от които едното е разчленено на две 😠от иСраелски танк!!! #israelterrorist

            • Sezen Lutfieva Как ще пишат, смеят ли, как беше казано „когато едно куче помирише друго под опашката, получава повече информация отколкото ние от нашите медии“!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions