Израел: „Хамас“ извърши няколко нападения в нарушение на примирието

Бойци на „Хамас“ са извършили няколко нападения срещу израелските сили в Газа, което представлява нарушение на примирието в територията.

- Реклама -

Това заяви представител на израелската армия пред АФП.

„Терористичната организация „Хамас“ извърши многократни атаки срещу израелски сили отвъд Жълтата линия“, каза той, имайки предвид границата, която очертава зоната под израелски контрол в ивицата Газа.