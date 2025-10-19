Израел: „Хамас“ извърши няколко нападения в нарушение на примирието

Бойци на „Хамас“ са извършили няколко нападения срещу израелските сили в Газа, което представлява нарушение на примирието в територията.
Това заяви представител на израелската армия пред АФП.
„Терористичната организация „Хамас“ извърши многократни атаки срещу израелски сили отвъд Жълтата линия“, каза той, имайки предвид границата, която очертава зоната под израелски контрол в ивицата Газа.
Напротив иСраел извършва нападения и продължава да убива в Газа!!!!Защо не пишете за семейството което беше почти унищожено в Петък от ИСраел, има 4 жени и 6 деца ,от които едното е разчленено на две 😠от иСраелски танк!!! #israelterrorist
Sezen Lutfieva Как ще пишат, смеят ли, как беше казано „когато едно куче помирише друго под опашката, получава повече информация отколкото ние от нашите медии“!