Израел спря хуманитарните конвои към Газа, обвинявайки Хамас в нарушаване на примирието

Израел е затворил граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Ивицата Газа, след като обвини „Хамас“ в нарушаване на примирието, съобщи АФП.
Според дипломатически източници, временното спиране на доставките може да засегне хиляди цивилни, зависими от продоволствена и медицинска помощ, докато посредниците се опитват да възстановят доверието между страните и да предотвратят нова ескалация.
