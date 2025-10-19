Израел спря хуманитарните конвои към Газа, обвинявайки Хамас в нарушаване на примирието

Израел е затворил граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Ивицата Газа, след като обвини „Хамас“ в нарушаване на примирието, съобщи АФП.

„Прехвърлянето на хуманитарна помощ към Ивицата Газа е спряно до второ нареждане след очевидното нарушаване на споразумението от страна на 'Хамас'", заявил източник от израелското правителство.

Според дипломатически източници, временното спиране на доставките може да засегне хиляди цивилни, зависими от продоволствена и медицинска помощ, докато посредниците се опитват да възстановят доверието между страните и да предотвратят нова ескалация.