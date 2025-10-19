НА ЖИВО
          Израел спря хуманитарните конвои към Газа, обвинявайки Хамас в нарушаване на примирието

          Снимка: Amir Cohen/Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израел е затворил граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Ивицата Газа, след като обвини „Хамас“ в нарушаване на примирието, съобщи АФП.

          „Прехвърлянето на хуманитарна помощ към Ивицата Газа е спряно до второ нареждане след очевидното нарушаване на споразумението от страна на ‘Хамас’“, заявил източник от израелското правителство.

          Според дипломатически източници, временното спиране на доставките може да засегне хиляди цивилни, зависими от продоволствена и медицинска помощ, докато посредниците се опитват да възстановят доверието между страните и да предотвратят нова ескалация.

          Политика

          Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на Америка Доналд Тръмп да упражни по-голям натиск върху руския лидер Владимир Путин, за да бъде сложен...
          Война

          Хамас: Спазваме примирието и нямаме информация за сблъсъци в Рафах

          Николай Минчев -
          Военизираното крило на „Хамас“ заяви, че движението стриктно спазва споразумението за прекратяване на огъня с Израел и няма информация за сблъсъци в южния град...
          Война

          Зеленски призова съюзниците да не проявяват „умиротворяване“ спрямо Русия

          Николай Минчев -
          Украинският президент Володимир Зеленски призова западните си партньори да не проявяват „умиротворяване“ спрямо Русия, след като се завърна от посещение в Съединените щати, където...

