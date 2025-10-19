Израел възобнови прилагането на примирието в Газа след серия от удари по цели на „Хамас“

Израелската армия обяви, че възобновява прилагането на примирието в Ивицата Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки въздушни удари по цели на „Хамас“.
Военните подчертават, че Израел ще спазва постигнатото споразумение, но ще реагира твърдо при всяко нарушение от страна на палестинската групировка.
Решението идва на фона на ескалиращото напрежение в региона, след като двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на деветдневното примирие, договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Израелската армия обяви, че възобновява прилагането на примирието в Ивицата Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки въздушни удари по цели на „Хамас“.
Военните подчертават, че Израел ще спазва постигнатото споразумение, но ще реагира твърдо при всяко нарушение от страна на палестинската групировка.
Решението идва на фона на ескалиращото напрежение в региона, след като двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на деветдневното примирие, договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Отношенията между България и Унгария се простират далеч отвъд икономическото сътрудничество, търговията и инфраструктурната свързаност, защото между двете държави съществува дълбока духовна и културна...