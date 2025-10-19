Израел възобнови прилагането на примирието в Газа след серия от удари по цели на „Хамас“

Израелската армия обяви, че възобновява прилагането на примирието в Ивицата Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки въздушни удари по цели на „Хамас“.

„В съответствие с указанията на политическото ръководство и след поредица от значителни удари в отговор на нарушенията на ‘Хамас’, ЦАХАЛ започна да прилага отново примирието“, се посочва в официално изявление на израелската армия. - Реклама -

Военните подчертават, че Израел ще спазва постигнатото споразумение, но ще реагира твърдо при всяко нарушение от страна на палестинската групировка.

„ЦАХАЛ ще продължи да спазва споразумението за примирие и ще реагира решително на всяко негово нарушение“, заявиха от армията.

Решението идва на фона на ескалиращото напрежение в региона, след като двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на деветдневното примирие, договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.