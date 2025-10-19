НА ЖИВО
          Война

          Израел възобнови прилагането на примирието в Газа след серия от удари по цели на „Хамас“

          Снимка: Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелската армия обяви, че възобновява прилагането на примирието в Ивицата Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки въздушни удари по цели на „Хамас“.

          „В съответствие с указанията на политическото ръководство и след поредица от значителни удари в отговор на нарушенията на ‘Хамас’, ЦАХАЛ започна да прилага отново примирието“, се посочва в официално изявление на израелската армия.

          Военните подчертават, че Израел ще спазва постигнатото споразумение, но ще реагира твърдо при всяко нарушение от страна на палестинската групировка.

          „ЦАХАЛ ще продължи да спазва споразумението за примирие и ще реагира решително на всяко негово нарушение“, заявиха от армията.

          Решението идва на фона на ескалиращото напрежение в региона, след като двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на деветдневното примирие, договорено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

