      понеделник, 20.10.25
          Йоанис Питас донесе втори успех на ЦСКА за сезона

          В поредния си измъчен мач "червените" надделяха над Добруджа с минималното 0:1

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          ЦСКА изигра поредния си посредствен мач, но пък записа първа победа под ръводството на Христо Янев и общо втора от началото на сезона. „Червените“ спечелиха с 1:0 гостуването си на Добруджа, а попадението реализира Йоанис Питас. Успехът пък измъкна столичани от дъното на таблицата. Те събраха 13 точки, колкото имат още седмия Спартак Варна и осмия Берое.

          ЦСКА поведе в 17-ата минута. Джеймс Ето’о пусна отличен извеждащ пас към Йоанис Питас, който изскочи сам срещу Галин Григоров и не пропусна да реализира – 0:1. 

          Седем след това Сегер центрира от корнер в наказателното поле, където Брахими вместо да стреля реши да овладява топката, което позволи на Григоров да скъси дистанцията и да предотврати опасността. 

          След час игра Ето’о финтира двама играчи на Добруджа, а след това стреля, но встрани от вратата. В 31-ата минута. Илиан Илиев изведе Питас, който обаче се забави и топката му бе избита в корнер. 

          В 42-ата минута домакините стигнаха до най-сериозната опасност пред вратата на ЦСКА от началото на мача. Лукас Кардозо стреля от границата на наказателното поле, а топката мина опасно близо до десния страничен стълб на вратата на Лапоухов. 

          След почивката Добруджа погледна по-смело към вратата на съперника. В 50-ата минута Иванов отправи шут по земя, който Лапоухов изби в корнер. В 64-ата вратарят на ЦСКА се справи с още един опасен удар, този път на Кардозо.

          Леони в 82-ата пък не успя да уцели вратата. Така Добруджа продължава да няма победа в последните си осем мача – седем загуби и едно равенство. Седемте спечелени точки от началото на сезона им отреждат последното място.

          1. Резонна победа срещу изключително коварен и силен съперник! Генерал Христо Янев мобилизира великата червена армия и ни поведе към победите! Показахме изключително модерен футбол, с много подавания, висока преса и стабилна игра в отбрана! Вярвам, че с това слагаме край на кризата и оттук нататък ни чакат много нови армейски победи, с които да зарадваме милионите красноармейци и нашия щедър благодетел г-н Валтер Папазки!

