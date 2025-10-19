Йоанис Питас донесе втори успех на ЦСКА за сезона

ЦСКА изигра поредния си посредствен мач, но пък записа първа победа под ръводството на Христо Янев и общо втора от началото на сезона. „Червените“ спечелиха с 1:0 гостуването си на Добруджа, а попадението реализира Йоанис Питас. Успехът пък измъкна столичани от дъното на таблицата. Те събраха 13 точки, колкото имат още седмия Спартак Варна и осмия Берое.

ЦСКА поведе в 17-ата минута. Джеймс Ето’о пусна отличен извеждащ пас към Йоанис Питас, който изскочи сам срещу Галин Григоров и не пропусна да реализира – 0:1.

Седем след това Сегер центрира от корнер в наказателното поле, където Брахими вместо да стреля реши да овладява топката, което позволи на Григоров да скъси дистанцията и да предотврати опасността.

След час игра Ето’о финтира двама играчи на Добруджа, а след това стреля, но встрани от вратата. В 31-ата минута. Илиан Илиев изведе Питас, който обаче се забави и топката му бе избита в корнер.

В 42-ата минута домакините стигнаха до най-сериозната опасност пред вратата на ЦСКА от началото на мача. Лукас Кардозо стреля от границата на наказателното поле, а топката мина опасно близо до десния страничен стълб на вратата на Лапоухов.

След почивката Добруджа погледна по-смело към вратата на съперника. В 50-ата минута Иванов отправи шут по земя, който Лапоухов изби в корнер. В 64-ата вратарят на ЦСКА се справи с още един опасен удар, този път на Кардозо.

Леони в 82-ата пък не успя да уцели вратата. Така Добруджа продължава да няма победа в последните си осем мача – седем загуби и едно равенство. Седемте спечелени точки от началото на сезона им отреждат последното място.