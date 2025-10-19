НА ЖИВО
          Спорт

          Комо и Фабрегас продължават да взимат жертви

          Ювентус допусна поражение като гост срещу тима на Фабрегас

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Комо се наложи убедително над Ювентус с 2:0 в мач от седмия кръг на италианската Серия А. По този начин тимът се изкачи в Топ 5 на класирането, а Ювентус допусна първа загуба в първенството, след като до момента имаше три победи и три равенства.

          Отборът на Сеск Фабрегас откри резултата още в четвъртата минута, след като Нико Пас изведе Марк Оливер Кемпф в наказателното поле и последният се разписа с точен удар до левия стълб – 1:0.

          В 36-ата минута нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид вкара топката във вратата, но попадението не бе зачетено заради положение на засада.

          В 55-ата минута Максим Какре от Комо направи голям пропуск пред вратата на Старата госпожа и се ядоса. След час игра вратарят на домакините Жан Бютез спаси опасен удар с глава на Теун Компайнерс от Юве.

          Десет минути преди края на редовното време Нико Пас направи 2:0 с точен удар от границата на наказателното поле в левия ъгъл. 

