Кристин Лагард: От 1 януари България ще има пълноправен глас в решенията на ЕЦБ

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че от 1 януари България официално ще участва във вземането на решения по паричната политика на еврозоната. Това ще стане чрез членството на управителя на БНБ Димитър Радев в Управителния съвет на ЕЦБ, където той ще има право на глас и мнение.
Тя уточни, че до 1 януари Радев участва като наблюдател, а след преминаването от лева към еврото ще стане пълноправен член.
Ползи за банките и стабилността
Лагард посочи, че присъединяването към еврозоната ще донесе повече стабилност и ликвидност на българската финансова система.
Според президента на ЕЦБ, българите ще могат да пътуват и търгуват в Европа без нужда от обмен на валута, а левовият курс и колебанията ще останат в миналото.
Относно цените и инфлацията
Лагард призна, че при преминаването към еврото са възможни дребни поскъпвания на стоки от първа необходимост, но подчерта, че това няма да доведе до дълготрайна инфлация.
Тя добави, че институциите в България трябва стриктно да следят за спазването на правилата при превалутирането, за да се избегнат злоупотреби.
Пълноправен член на еврозоната
Тя изрази и лично вълнение от предстоящото си първо посещение в България:
Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че от 1 януари България официално ще участва във вземането на решения по паричната политика на еврозоната. Това ще стане чрез членството на управителя на БНБ Димитър Радев в Управителния съвет на ЕЦБ, където той ще има право на глас и мнение.
Тя уточни, че до 1 януари Радев участва като наблюдател, а след преминаването от лева към еврото ще стане пълноправен член.
Ползи за банките и стабилността
Лагард посочи, че присъединяването към еврозоната ще донесе повече стабилност и ликвидност на българската финансова система.
Според президента на ЕЦБ, българите ще могат да пътуват и търгуват в Европа без нужда от обмен на валута, а левовият курс и колебанията ще останат в миналото.
Относно цените и инфлацията
Лагард призна, че при преминаването към еврото са възможни дребни поскъпвания на стоки от първа необходимост, но подчерта, че това няма да доведе до дълготрайна инфлация.
Тя добави, че институциите в България трябва стриктно да следят за спазването на правилата при превалутирането, за да се избегнат злоупотреби.
Пълноправен член на еврозоната
Тя изрази и лично вълнение от предстоящото си първо посещение в България:
Егати бабугера …
Какви ги ръсиш ма о българина спи и няма да разбере какво право и какво криво му се случва.
Не ви искаме еврото! Вън от България!
Демек стадото българско ще спре да бъде доено и стригано и директно ще бъде одрано живо.
Заслужава си го стадото .
Пълноправен глас, като агнето преди заколение!