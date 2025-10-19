НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Кристин Лагард: От 1 януари България ще има пълноправен глас в решенията на ЕЦБ

          6
          63
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че от 1 януари България официално ще участва във вземането на решения по паричната политика на еврозоната. Това ще стане чрез членството на управителя на БНБ Димитър Радев в Управителния съвет на ЕЦБ, където той ще има право на глас и мнение.

          „България ще има място на масата на Управителния съвет. Управителят г-н Радев ще представлява страната, ще има право на глас и ще участва в решенията по паричната политика, които се вземат във Франкфурт“, подчерта Лагард в интервю за БНТ.

          - Реклама -

          Тя уточни, че до 1 януари Радев участва като наблюдател, а след преминаването от лева към еврото ще стане пълноправен член.

          Ползи за банките и стабилността

          Лагард посочи, че присъединяването към еврозоната ще донесе повече стабилност и ликвидност на българската финансова система.

          „Когато банките са част от евросистемата, това означава повече стабилност, достъп до ликвидност и участие в по-голяма група банки, както и надзор, организиран последователно и съгласувано“, каза тя.

          Според президента на ЕЦБ, българите ще могат да пътуват и търгуват в Европа без нужда от обмен на валута, а левовият курс и колебанията ще останат в миналото.

          Относно цените и инфлацията

          Лагард призна, че при преминаването към еврото са възможни дребни поскъпвания на стоки от първа необходимост, но подчерта, че това няма да доведе до дълготрайна инфлация.

          „Промените винаги пораждат притеснения. Помня как преминавахме от франкове към евро. Да, някои неща като чаша кафе или хляб поскъпнаха леко, но в дългосрочен план нямаше значителни промени“, обясни тя.

          Тя добави, че институциите в България трябва стриктно да следят за спазването на правилата при превалутирането, за да се избегнат злоупотреби.

          „Принципът е превалутиране без вариации нагоре или надолу. Търговците трябва да прилагат честно обменния курс, а държавните органи – да контролират това“, посочи Лагард.

          Пълноправен член на еврозоната

          „БНБ ще има пълноправен глас и ще бъде представена наравно с останалите членове. Около тази маса няма малки държави – всички имат еднакви права и внимание“, увери президентът на ЕЦБ.

          Тя изрази и лично вълнение от предстоящото си първо посещение в България:

          „Очаквам с голямо удоволствие посещението си по повод присъединяването към еврото. Нямам търпение!“

          Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че от 1 януари България официално ще участва във вземането на решения по паричната политика на еврозоната. Това ще стане чрез членството на управителя на БНБ Димитър Радев в Управителния съвет на ЕЦБ, където той ще има право на глас и мнение.

          „България ще има място на масата на Управителния съвет. Управителят г-н Радев ще представлява страната, ще има право на глас и ще участва в решенията по паричната политика, които се вземат във Франкфурт“, подчерта Лагард в интервю за БНТ.

          - Реклама -

          Тя уточни, че до 1 януари Радев участва като наблюдател, а след преминаването от лева към еврото ще стане пълноправен член.

          Ползи за банките и стабилността

          Лагард посочи, че присъединяването към еврозоната ще донесе повече стабилност и ликвидност на българската финансова система.

          „Когато банките са част от евросистемата, това означава повече стабилност, достъп до ликвидност и участие в по-голяма група банки, както и надзор, организиран последователно и съгласувано“, каза тя.

          Според президента на ЕЦБ, българите ще могат да пътуват и търгуват в Европа без нужда от обмен на валута, а левовият курс и колебанията ще останат в миналото.

          Относно цените и инфлацията

          Лагард призна, че при преминаването към еврото са възможни дребни поскъпвания на стоки от първа необходимост, но подчерта, че това няма да доведе до дълготрайна инфлация.

          „Промените винаги пораждат притеснения. Помня как преминавахме от франкове към евро. Да, някои неща като чаша кафе или хляб поскъпнаха леко, но в дългосрочен план нямаше значителни промени“, обясни тя.

          Тя добави, че институциите в България трябва стриктно да следят за спазването на правилата при превалутирането, за да се избегнат злоупотреби.

          „Принципът е превалутиране без вариации нагоре или надолу. Търговците трябва да прилагат честно обменния курс, а държавните органи – да контролират това“, посочи Лагард.

          Пълноправен член на еврозоната

          „БНБ ще има пълноправен глас и ще бъде представена наравно с останалите членове. Около тази маса няма малки държави – всички имат еднакви права и внимание“, увери президентът на ЕЦБ.

          Тя изрази и лично вълнение от предстоящото си първо посещение в България:

          „Очаквам с голямо удоволствие посещението си по повод присъединяването към еврото. Нямам търпение!“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС свиква спешна среща заради ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали

          Красимир Попов -
          Шефът на индустрията на ЕС Стефан Сежурне ще проведе спешни преговори на 20 октомври с представители на ключови европейски индустрии, засегнати от новите китайски...
          Инциденти

          Двама мигранти загинаха, а 91 бяха спасени край Лампедуза

          Красимир Попов -
          Италианската брегова охрана съобщи, че е спасила 91 мигранти от лодка, плаваща в Средиземно море край остров Лампедуза, но двама мъже са били открити...
          Политика

          Северен Кипър избра нов лидер – Туфан Ерхурман победи кандидата на Ердоган с убедително мнозинство

          Красимир Попов -
          Отцепилата се Турска република Северен Кипър гласува с огромно мнозинство за смяна на досегашния си лидер, който беше подкрепян от турския президент Реджеп Тайип...

          6 КОМЕНТАРА

          2. Какви ги ръсиш ма о българина спи и няма да разбере какво право и какво криво му се случва.

          4. Демек стадото българско ще спре да бъде доено и стригано и директно ще бъде одрано живо.
            Заслужава си го стадото .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions