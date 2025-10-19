Кристин Лагард: От 1 януари България ще има пълноправен глас в решенията на ЕЦБ

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че от 1 януари България официално ще участва във вземането на решения по паричната политика на еврозоната. Това ще стане чрез членството на управителя на БНБ Димитър Радев в Управителния съвет на ЕЦБ, където той ще има право на глас и мнение.

„България ще има място на масата на Управителния съвет. Управителят г-н Радев ще представлява страната, ще има право на глас и ще участва в решенията по паричната политика, които се вземат във Франкфурт“, подчерта Лагард в интервю за БНТ. - Реклама -

Тя уточни, че до 1 януари Радев участва като наблюдател, а след преминаването от лева към еврото ще стане пълноправен член.

Ползи за банките и стабилността

Лагард посочи, че присъединяването към еврозоната ще донесе повече стабилност и ликвидност на българската финансова система.

„Когато банките са част от евросистемата, това означава повече стабилност, достъп до ликвидност и участие в по-голяма група банки, както и надзор, организиран последователно и съгласувано“, каза тя.

Според президента на ЕЦБ, българите ще могат да пътуват и търгуват в Европа без нужда от обмен на валута, а левовият курс и колебанията ще останат в миналото.

Относно цените и инфлацията

Лагард призна, че при преминаването към еврото са възможни дребни поскъпвания на стоки от първа необходимост, но подчерта, че това няма да доведе до дълготрайна инфлация.

„Промените винаги пораждат притеснения. Помня как преминавахме от франкове към евро. Да, някои неща като чаша кафе или хляб поскъпнаха леко, но в дългосрочен план нямаше значителни промени“, обясни тя.

Тя добави, че институциите в България трябва стриктно да следят за спазването на правилата при превалутирането, за да се избегнат злоупотреби.

„Принципът е превалутиране без вариации нагоре или надолу. Търговците трябва да прилагат честно обменния курс, а държавните органи – да контролират това“, посочи Лагард.

Пълноправен член на еврозоната

„БНБ ще има пълноправен глас и ще бъде представена наравно с останалите членове. Около тази маса няма малки държави – всички имат еднакви права и внимание“, увери президентът на ЕЦБ.

Тя изрази и лично вълнение от предстоящото си първо посещение в България: