      неделя, 19.10.25
          Левски обърна Черно море с 3:1 във Варна и дръпна с 6 точки на върха в Първа лига

          Снимка: startphoto.bg
          Левски победи Черно море с 3:1 на стадион „Тича“ в мач от 12-ия кръг на Първа лига, след като направи пълен обрат във второто полувреме. Герой за „сините“ стана Мустафа Сангаре, който реализира две от попаденията за гостите.

          С този успех столичани дръпнаха на върха в класирането с 6 точки пред ЦСКА 1948, Лудогорец и Локомотив Пловдив, като първите два тима имат мач по-малко. Черно море заема петото място.

          В 22-ата минута Цунами допусна грешка, която позволи на Георги Лазаров да се пребори с Кристиан Димитров и да отправи удар. Светослав Вуцов спаси, но при добавката Селсо Сидни прати топката в мрежата – 1:0 за домакините.

          В 35-ата минута Левски създаде най-добрата си атака до този моментМустафа Сангаре проби мощно и подаде към Мазир Сула, който остави топката за Майкон, но бразилецът стреля в аут.

          На почивката в игра се появи Борислав Рупанов, заменяйки Алдаир, а Ради Кирилов бе преместен като десен бранител.

          След серия пропуски в началото на втората част, „сините“ изравниха в 55-ата минута.

          Мазир Сула центрира от корнер, вратарят Пламен Илиев увисна, а Мустафа Сангаре вкара с глава в опразнената врата – 1:1.

          Десет минути по-късно Радослав Кирилов центрира в наказателното поле, Борислав Рупанов отклони топката, а Сангаре с атрактивен удар отбеляза втория си гол1:2 за Левски.

          В 73-ата минута Георги Лазаров прати топката в мрежата на гостите, но попадението беше отменено заради засада.
          Малко по-късно Николай Златев изпробва рефлексите на Вуцов, който спаси блестящо.

          Минута преди края на редовното време Борислав Рупанов оформи крайното 3:1, след като завърши перфектно бърза контраатака на „сините“.

          Левски показа характер и стабилност, а с тази победа затвърди амбициите си за шампионската титла.

