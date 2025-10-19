Макрон: Крадците, обрали Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите бижута – върнати

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите осем безценни бижута – възстановени.
По-рано френското министерство на културата съобщи, че сред откраднатите предмети е колие със смарагди и диаманти, подарено от Наполеон на съпругата му – императрица Мария Луиза.
Обирът беше извършен тази сутрин в галерията „Аполо“ в Лувъра, където се съхраняват част от френските кралски бижута. Според прокуратурата извършителите са били четирима, действали с висока степен на организация, и са избягали с мощни скутери.
