      понеделник, 20.10.25
          Политика

          Макрон: Крадците, обрали Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите бижута – върнати

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите осем безценни бижута – възстановени.

          „Всичко се прави, навсякъде, за да се постигне това, под ръководството на прокуратурата в Париж“, написа Макрон в публикация в социалните мрежи, цитирана от АФП.

          По-рано френското министерство на културата съобщи, че сред откраднатите предмети е колие със смарагди и диаманти, подарено от Наполеон на съпругата му – императрица Мария Луиза.

          Обирът беше извършен тази сутрин в галерията „Аполо“ в Лувъра, където се съхраняват част от френските кралски бижута.
          Според прокуратурата извършителите са били четирима, действали с висока степен на организация, и са избягали с мощни скутери.

          „Ще направим всичко необходимо, за да възстановим тези безценни съкровища – част от нашето национално наследство“, увери френският президент.

