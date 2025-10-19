Макрон: Крадците, обрали Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите бижута – върнати

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите осем безценни бижута – възстановени.

„Всичко се прави, навсякъде, за да се постигне това, под ръководството на прокуратурата в Париж“, написа Макрон в публикация в социалните мрежи, цитирана от АФП. - Реклама -

По-рано френското министерство на културата съобщи, че сред откраднатите предмети е колие със смарагди и диаманти, подарено от Наполеон на съпругата му – императрица Мария Луиза.

Обирът беше извършен тази сутрин в галерията „Аполо“ в Лувъра, където се съхраняват част от френските кралски бижута.

Според прокуратурата извършителите са били четирима, действали с висока степен на организация, и са избягали с мощни скутери.