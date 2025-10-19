НА ЖИВО
          Манчестър Юнайтед превзе „Анфийлд" 

          Хари Магуайър герой за "червените дяволи"

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Манчестър Юнайтед превзе „Анфийлд“! „Червените дяволи“ победиха Ливърпул с 2:1 в голямото дерби от 8-ия кръг на Висшата лига. Това беше първа победа за гранда на този стадион от 2016 година насам.

          Точни за „червените дяволи“ бяха Браян Мбемо в 61-ата секунда и Хари Магуайър в 84-ата минута, докато за Ливърпул се разписа Коди Гакпо, който нацели три греди в хода на мача.

          За мърсисайдци това е четвърто поредно поражение във всички турнири и трето във Висшата лига, докато Юнайтед вече е с две поредни победи под ръководството на нарочения за уволнение Рубен Аморим.

          Манчестър Юнайтед поведе в резултата още в 61-ата секунда. Върджил Ван Дайк и Алексис Мак Алистър се сблъскаха в средата на терена, като аржентинецът остана да лежи на терена, държейки се за главата. Главният съдия Майкъл Оливър не спря атаката, а Амад Диало изведе Браян Мбемо, който се разписа за 1:0 след колеблива намеса на Гиорги Мамардашвили.

          В 18-ата минута гостите имаха претенции за дузпа. Гакпо центрира, а топката срещна ръката на Амад Диало, ВАР обаче не даде нищо.

          Секунди по-късно гредата спаси Юнайтед след удар на Гакпо.

          “Червените дяволи” отговориха с пробив на Диало, който намери непокрития Бруно Фернандеш в наказателното поле. Той отправи удар, който облиза лявата греда.

          В 33-ата минута Гакпо центрира, получи се рикошет и топката се насочи коварно към вратата, но срещна напречната греда.

          Александър Исак пропусна златна възможност да изравни в 35-ата минута. Шведският нападател остана сам срещу Сене Ламенс след хубав пас на Ибрахима Конате. Исак напредна и стреля, но в тялото на стража.

          В 50-ата минута Гакпо нацели гредата за трети път.

          В 61-ата минута мениджърът на домакините Арне Слот направи тройна промяна, като на терена се появиха Къртис Джоунс, Юго Екитике и Флориан Вирц.

          В 78-ата минута резервата Федерико Киеза центрира, а Гакпо се разписа от няколко метра за 1:1.

          Манчестър Юнайтед отговори на предизвикателството по най-категоричен начин. Фернандеш сложи топката на главата на Хари Магуайър, който преодоля Мамардашвили с удар, насочен към десния ъгъл и донесе победата на „червените дяволи“ – 1:2.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

