Матей Казийски и Локомотив Авиа ще се опитат да вземат Суперкупата под носа на Левски

Суперзвездата на световния волейбол Матей Казийски игра за български отбор след 20-годишно прекъсване. 41-годишният посрещач заби 13 точки (1 блок), за да помогне на пловдивския Локомотив Авиа да се класира на исторически първи финал за Суперкупата на България. Воденият от Найден Найденов тим надигра Нефтохимик 2010 с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) в зала „Левски София“.

Така пловдивчани ще играят срещу Левски София в битката за трофея – днес (19 октомври) от 19:30 ч.

Пловдивчани показаха по-добра игра в атака и на начален удар, което се оказа ключово за успеха. От своя страна волейболистите на Нефтохимик бяха колебливи и на двата елемента.

Интрига имаше в края на първата част, но именно там натежа опитът на локомотивци. Бронзовият медалист от миналия сезон, който на практика гради нов отбор, не успя да окаже подобаваща съпротива.

Двукратният носител на Суперкупата при мъжете от 2023 и 2024 година – Левски София, ще защитава трофея си, след като надигра Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) в първия полуфинал от надпреварата.

Швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг стана най-резултатен за Левски с 16 точки (1 блок).Гордан Люцканов добави още 14 точки (2 аса, 1 блок).Тодор Скримов се отличи с 13 точки (2 аса, 1 блок).

Джеси Деланси стана най-резултатен за Берое с 9 точки. Бранислав Ханушек добави още 8 точки.