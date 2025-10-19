Мъж почина на място, след като самокатастрофира в дърво

В 01:53ч. на 19.10.25г. е получено съобщение за пътнотранспортно произшествие в старозагорското село Знаменосец, на ул. „Роза“. Това предаде кореспондентът на БГНЕС в Стара Загора.
По първоначална информация е самокатастрофирал л.а. „Ауди“, управляван от 33-годишен мъж. Водачът е починал на място.
В РУ-Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.
