      понеделник, 20.10.25
          Мъж почина на място, след като самокатастрофира в дърво

          По първоначална информация 33-годишният водач е самокатастрофирал в старозагорското село Знаменосец, на улица "Роза"

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В 01:53ч. на 19.10.25г. е получено съобщение за пътнотранспортно произшествие в старозагорското село Знаменосец, на ул. „Роза“. Това предаде кореспондентът на БГНЕС в Стара Загора. 

          По първоначална информация е самокатастрофирал л.а. „Ауди“, управляван от 33-годишен мъж. Водачът е починал на място.

          В РУ-Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

