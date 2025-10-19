Мислович, Охене и Фабиен са аут за Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за гостуването на Черно море. Двубоят на „Тича“ във Варна е днес от 17:30 ч.

- Реклама -

Аут за днешния мач е Карл Фабиен. Крилото поднови тренировки преди няколко дни, но по всичко изглежда, че не е напълно готов. Патрик Мислович и Карлос Охене също са аут. В групата обаче се завръща Майкон.

Групата на Левски: 78. Луков, 92. Вуцов, 3. Майкон, 4. Макун, 6. Цунами, 10. Митков, 12. Сангаре, 17. Евертон, 18. Търдин, 21. Алдаир, 22. Сула, 31. Серафимов, 37. Рилдо, 47. Бурас, 50. Димитров, 70. Костадинов, 71. Камдем, 77. Рупанов, 88. Петков, 99. Кирилов.