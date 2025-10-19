НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Наталия Киселова изрази съболезнования след кончината на Магдалена Ташева

          1
          169
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази своите съболезнования по повод смъртта на Магдалена Ташеванароден представител в 42-рото и 43-тото Народно събрание.

          „С тъга научих вестта за кончината на Магдалена Ташева – личност с ярка индивидуалност, отстояваща своите убеждения с увереност и чувство за граждански дълг“, посочва Киселова в съболезнователен адрес до близките на покойната.

          - Реклама -

          В посланието си председателят на парламента отбелязва, че Магдалена Ташева ще бъде запомнена като активен народен представител, журналист и публицист, както и като „яростен защитник на правата и законните интереси на своите избиратели и сподвижници“.

          „Отстоявайки своите политически възгледи в 42-рото и 43-тото Народно събрание, Магдалена Ташева се отличаваше с прямота, искреност и откровено назоваване на проблемите в българското общество“, допълва Киселова.

          В заключение тя подчертава:

          „Вярвам, че ще бъде помнена като отличен професионалист с ярка позиция и непримирим дух.“

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази своите съболезнования по повод смъртта на Магдалена Ташеванароден представител в 42-рото и 43-тото Народно събрание.

          „С тъга научих вестта за кончината на Магдалена Ташева – личност с ярка индивидуалност, отстояваща своите убеждения с увереност и чувство за граждански дълг“, посочва Киселова в съболезнователен адрес до близките на покойната.

          - Реклама -

          В посланието си председателят на парламента отбелязва, че Магдалена Ташева ще бъде запомнена като активен народен представител, журналист и публицист, както и като „яростен защитник на правата и законните интереси на своите избиратели и сподвижници“.

          „Отстоявайки своите политически възгледи в 42-рото и 43-тото Народно събрание, Магдалена Ташева се отличаваше с прямота, искреност и откровено назоваване на проблемите в българското общество“, допълва Киселова.

          В заключение тя подчертава:

          „Вярвам, че ще бъде помнена като отличен професионалист с ярка позиция и непримирим дух.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

          Красимир Попов -
          15-годишното момче, което беше намушкано в столичен мол, е починало, съобщиха от „Пирогов“, цитирани от БНТ. „Пациентът беше приет в изключително тежко състояние. Въпреки усилията...
          Общество

          Осем лекари от Русе и областта получиха отличия за професионализъм и хуманност по повод Деня на българския лекар

          Красимир Попов -
          Осем изявени медици от Русе и региона бяха отличени от Регионалната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС) заради професионализъм, хуманизъм и принос към здравеопазването....
          Политика

          Радев: България и Унгария имат духовна връзка, която надхвърля икономическите отношения

          Красимир Попов -
          Отношенията между България и Унгария се простират далеч отвъд икономическото сътрудничество, търговията и инфраструктурната свързаност, защото между двете държави съществува дълбока духовна и културна...

          1 коментар

          1. Какво лошо има?Колко ядрени физици има? М.Ташева беше знаеща и защитаваше българските интереси! Заслужава,почит и уважение! Поклон пред едина достойна, Българка!Съболезнования !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions