Наталия Киселова изрази съболезнования след кончината на Магдалена Ташева

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази своите съболезнования по повод смъртта на Магдалена Ташева – народен представител в 42-рото и 43-тото Народно събрание.
В посланието си председателят на парламента отбелязва, че Магдалена Ташева ще бъде запомнена като активен народен представител, журналист и публицист, както и като „яростен защитник на правата и законните интереси на своите избиратели и сподвижници“.
В заключение тя подчертава:
Какво лошо има?Колко ядрени физици има? М.Ташева беше знаеща и защитаваше българските интереси! Заслужава,почит и уважение! Поклон пред едина достойна, Българка!Съболезнования !