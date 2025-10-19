Наталия Киселова изрази съболезнования след кончината на Магдалена Ташева

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази своите съболезнования по повод смъртта на Магдалена Ташева – народен представител в 42-рото и 43-тото Народно събрание.

„С тъга научих вестта за кончината на Магдалена Ташева – личност с ярка индивидуалност, отстояваща своите убеждения с увереност и чувство за граждански дълг“, посочва Киселова в съболезнователен адрес до близките на покойната. - Реклама -

В посланието си председателят на парламента отбелязва, че Магдалена Ташева ще бъде запомнена като активен народен представител, журналист и публицист, както и като „яростен защитник на правата и законните интереси на своите избиратели и сподвижници“.

„Отстоявайки своите политически възгледи в 42-рото и 43-тото Народно събрание, Магдалена Ташева се отличаваше с прямота, искреност и откровено назоваване на проблемите в българското общество“, допълва Киселова.

В заключение тя подчертава: