Нетаняху нареди „твърд удар“ по цели на „Хамас“ в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разпоредил на силите за сигурност да предприемат „твърди действия“ срещу бойни позиции в Ивицата Газа, обвинявайки „Хамас“ в нарушаване на примирието.
„След нарушението на примирието от страна на „Хамас“, премиерът Нетаняху проведе консултации с министъра на отбраната и висши представители на службите за сигурност и нареди да бъдат нанесени силни удари по терористични цели в Ивицата Газа“, се казва в изявление на неговия офис.
Да гориш в ада дано и ти и потомството ти и всички чифути Амин🙏🏻 не е хубаво да се кълне ама Господ да ми прости🙏🏻Чифутите на сапун🧐
Ммдаааа всичко върви по план !
Жалко, че на Хитлер не му стигна времето!
Гад мръсна
Така ще кажеш…💩
Терорист
Тръмп спря войната 🤡🤡🤡🤮🤮🤮
V всичко е лъжа от тия хора …
НЕ се засложава и да се чете.Евлейска фирма е купила Тик Ток….И е заринат с фалшиви реклами и всичко което се бълва.Америка взема мерки….
нали уж мир
Айде пак! Сатаната винаги си намира причини!
Разбира се, това се очакваше! Един техен генерал си каза директо каква е целта им – пълно унищожение на Газа, всичко! И какво ще стане с тези, които се радваха и нямаха търпение да се върнат?
И продължава изрода мръсен
Докато ,,Верила“ не отвори ,тия ще се смятат за ,,божи народ “ !!
По Хамаз или по деца и беззащитни
Това дяволско изчадие няма ли Господ за него ,да го махне от белия свят
Галатяни 3, Амин Римляни 11,Амин Римляни 13,Амин Римляни 14,Амин Йов 5:8-15,Амин Исая 61,Амин
Мръстни долни ционисти време е вече Турция да се намеси и да го сложи ония на мястото му
Матей 6,Амин Псалм 141,Амин
Римляни 8,Амин Псалм 59,Амин 1 Петрово 4,Амин Псалм 72,Амин Псалм 79,Амин
1 Йоаново 1,Амин Лука 11:28,41,Амин
Псалм 55,Амин Исая 59:17-21,Амин Изход 22:18,Амин Йоан 3,Амин Псалм 68,Амин Псалм 1,Амин Псалм 2,Амин Римляни 4,Амин Римляни 2,Амин
Песен на песните 2,Амин Псалм 102,Амин Псалм 91,Амин Матей 25,Амин Исая 44,Амин Исая 8:9-20,Амин
Исая 10:1,27,Амин Исая 54:2-17,Амин
Откровение на Йоан 1,Амин Лука 24:45,Амин 4 Коринтяни 11,Амин Ефесяни 4,Амин Битие 12:2,3,Амин Псалм 144,Амин Галатяни 4,Амин
Псалм 118,Амин
Този престъпник упражнява по- голям геноцид срещу палестинците от този срещу евреите през 40-те години от германците! Аз съжалявам че българите ги спасяваха и ги изпращаха в Палестина, която сега те унищожават!
Ако Натаняху не отиде зад решетките, палестнският въпрос, не може да има решение.
Смърт за този фашист
Този превърна Израел в най-мразената Държава,И по целият свят Евреите ще ядът Камъни!!!
Съби Ранков вече ги ядат. Има клипове как ги гонят в повечето държави. Навсякъде по заведенията не ги искат
Съби Ранков Ще ядат и рязания …
Опърли им брадите..💥
Еврейски фашист
Чифути.Как да им имаш вяра?
Беше ясно, че като приберат заложниците, ще доразрушат Газа.
Pavel Cho , прибраха 20 заложници и освободиха към 1000 осъдени палестинци. От тях (според публикации) 17 вече са преминали от западния бряг в Газа и вече отново се бият за Хамас.
Бисер Бонев Ами , ще се бият , щото иСраел е анджак терористична територия от 1947 година насам . иСраел не е държава . Всяка държава има територия и граници , а иСраел няма . Не знам дали ме разбра ?! …
Pavel Cho Няма да успеят . Идва времето , когато техните методи на война ще се обърнат срещу тях . Няма да има прошка и тогава ще разберат що е това война .
Те просто търсят поводи…..!!!
Турция, Катар, Египет и САЩ подписаха мирно споразумение и са гаранти по спазване на това .Е питам се къде са Гарантите велики 🤣🤣🤣🤣
Димо Валентинов Димов Ционистите заплашват целия свят с ядрените си оръжия . От немците са получили шест броя атомни подводници Dolfin , от които могат да извършват изстрелване на ракети с ядрени бойни глави с калибър до 650 ММ и далекобойност до 5000 км . Никой не знае точно къде са в момента и какво кроят . иСраел е потенциална заплаха за целия свят . Според теб кой направи покушение срещу Доналд Тръмп и защо му направиха дупка на ухото ? Тази дупка е за обица на ухото му . Оттогава тръмпчо и нетаняху се обичат като братя … Фащ подкрепя ционистите в пъклените им действия безпрекословно …
Mehmed Kurusiulejman И защо Турция и Иран не изравнят Израел да го направят като бустан за картофи .Колко е територията на Израел ,колкото Пловдивска област. Газа е колкото Люлин ,че даже и по малка. До кога ще търпят това извращение. Турция има Китай за търговия не им трябва Европа както и на Иран.Ако наистина искат бързо ще приключи всичко
Защото това е програма на пентагона и фащ без задръжки подкрепя действията на ционистите . Тази програма тръгна след втората световна война и се подсили след “ перестройката “ и от началото на 90-те години на миналия век . Оттогава и Турция и Иран са под санкции на фащ и европата . Сега Турция започна да си произвежда собствени танкове , бтр-и , самолети , военни кораби и подводници , защото нито фащ , нито западът продават на Турция военна техника . Германия , която изтребваше евреите в пещи през втората световна война , днес произвежда и продава на исраел най-новите си подводници , танкове , ракети и самолети на ционистите , а на Турция – ниц . Турция е натовска държава , която е изолирана от западните си съюзници . Освен това на исраел , която не е натовска държава , всичките продават най-съвременната си военна техника , най-мощните оръжия , а на Турция в момента не продават нито самолети , нито ракети или друга защитна технология и техника . За Иран да не говорим : тя има техника от ссср , мъче се да произвежда нещо по-съвременно , но във военно-въздушната си отбрана са много назад . Турция започна местно производство на отбранителната си система , последно вече е в инвентара на турската войска стоманеният щит , срещу железният щит на исраел . Западът принуди Турция да си произвежда хеликоптерите , самолетите , безпилотните самолети , дроновете , подводниците и на път е самолетът 5-то поколение КААН . Сега , ако пак говорим за бостан , Турция в рамките на 48 часа ще изравни земята на тел авив и исраел … Не знам дали ме разбираш , кой е играчът в тази игра ?! … Навремето султан Сюлейман законодателя е казал : Трябва да се смаже главата на змията ! Тогава змията е бил австрийският император , днес ако приемем това изказване на султана , това е главата на американския президент . Защото фащ безотказно и без граници спонсорира действията на ционистите . Това е действителната картинка днес .
Кой е чакал друго от масов убиец
Предизборно некрологът – ционист откачи….🤮
дърт сатана
Нетаняхуууу замина Хитлер.!!!
Май си забравил!!!!!!
Признаха Палестина , ама евреите да си избиват който решат !
Много демократично !
Първо разрушаваш целия град, а после искаш тленните останки на заложници, за да може семействата им да получат обезщетение! А дали палестинските убити могат да бъдат намерени в руините, за да бъдат погребани от близките?!? Това няма значение!
Айде пак лудото Сатанаилче ..пак откачи
Евро Хит..р
Димитър Сотиров Чифутите не са в Европа.
Айде, пак… 🤔
Eто ви го „мирът“ и гаранциите на Тръмп. Остана ли все още някой, който му вярва?
Ali Aliev не Тръмп е виновен.. Сатаната нетаняХУЙ е неконтрилируем!!!
666
Нищо ново! Евреин и дума, несъвместими неща!
грушировка ?!?!
Този военнопрестъпник е за военен трибунал
иван иванов в момента има само един военнопрестъпник .Това е путкин.