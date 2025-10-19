Нетаняху нареди „твърд удар“ по цели на „Хамас“ в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разпоредил на силите за сигурност да предприемат „твърди действия“ срещу бойни позиции в Ивицата Газа, обвинявайки „Хамас“ в нарушаване на примирието.

„След нарушението на примирието от страна на „Хамас“, премиерът Нетаняху проведе консултации с министъра на отбраната и висши представители на службите за сигурност и нареди да бъдат нанесени силни удари по терористични цели в Ивицата Газа“, се казва в изявление на неговия офис.