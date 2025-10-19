НА ЖИВО
          Нетаняху: Войната в Газа ще приключи едва след пълното разоръжаване на Хамас

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната в Газа ще приключи едва след завършването на втората фаза от текущото примирие, която предвижда пълното разоръжаване на движението „Хамас“.

          „Фаза B включва и разоръжаването на Хамас – или по-точно демилитаризацията на Ивицата Газа след отнемането на оръжията на организацията“, каза Нетаняху в интервю за дясноориентирания канал Channel 14.

          „Когато това бъде успешно завършено – надявам се по лесния начин, но ако не, тогава по трудния – войната ще приключи“, допълни той.

          Нетаняху също така потвърди намерението си да се кандидатира за нов мандат на парламентарните избори през ноември 2026 г. и изрази увереност, че ще спечели.

          На въпрос дали възнамерява да се яви на изборите, Нетаняху отговори: „Да.“
          А когато беше попитан дали очаква да победи, опитният лидер заяви: „Да.“

