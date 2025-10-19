Нетаняху: Войната в Газа ще приключи едва след пълното разоръжаване на Хамас

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната в Газа ще приключи едва след завършването на втората фаза от текущото примирие, която предвижда пълното разоръжаване на движението „Хамас“.
Нетаняху също така потвърди намерението си да се кандидатира за нов мандат на парламентарните избори през ноември 2026 г. и изрази увереност, че ще спечели.
