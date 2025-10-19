Никола Саркози влиза в затвора заради либийско финансиране на кампанията си

Бившият президент на Франция Никола Саркози ще влезе в затвора заради схема за получаване на либийски пари за предизборната си кампания през 2007 г., превръщайки се в първия бивш лидер на държава от Европейския съюз, който ще изтърпи ефективна присъда. Това предаде АФП.

Саркози, който ръководеше Франция между 2007 и 2012 г., беше осъден в края на септември за „престъпна конспирация“, свързана с план на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи да финансира кампанията му за президент. Бившият държавен глава, който обжалва присъдата и я нарича „несправедливост“, ще бъде изпратен в парижкия затвор „Ла Сантé“.

„Ако непременно искат да спя в затвора, ще спя там — но с високо вдигната глава“, заяви той пред медиите след произнасянето на присъдата на 25 септември.

Саркози ще бъде първият френски лидер, изпратен зад решетките след Филип Петен — ръководителя на колаборационисткия режим във Виши, осъден след края на Втората световна война. Очаква се той да бъде държан в самостоятелна килия от девет квадратни метра в изолаторното отделение на затвора, за да бъде избегнат контакт с други затворници и разпространение на снимки чрез контрабандно внесени мобилни телефони.

Колко време ще прекара в ареста остава неясно. Председателят на съда Натали Гаварино заяви, че престъпленията са с „изключителна тежест“ и разпореди Саркози да бъде затворен, дори ако обжалва. Адвокатите му обаче ще поискат освобождаване веднага след влизането му в затвора, като съдът ще има два месеца да разгледа искането. Докато не вземе решение, той ще прекарва по-голямата част от времето си в изолация, с едночасова самостоятелна разходка дневно.

От загубата си на изборите през 2012 г. Саркози се сблъска с поредица от съдебни дела. Той вече има две осъдителни присъди – една за корупция, след като се опитал да получи услуги от съдия в замяна на информация, за което изтърпя наказание с електронна гривна, свалена през май.

В т.нар. „либийско дело“, довело до настоящата присъда, прокуратурата твърди, че негови приближени, действащи от негово име и с негово знание, са сключили сделка с Кадафи през 2005 г. за незаконно финансиране на успешната му кампания две години по-късно. Според разследващите в замяна на това либийският лидер е получил обещания за помощ за възстановяване на международния си имидж след обвиненията за терористични атаки над самолети над Локърби (Шотландия) през 1988 г. и над Нигер през 1989 г.

Съдът обаче не прие заключенията, че Саркози лично е получил или използвал средствата за кампанията си, и го оправда по обвиненията за присвояване на либийски публични средства, пасивна корупция и незаконно финансиране на избори.

Бившият президент бе лишен и от най-високото френско отличие – Ордена на Почетния легион – след предишната присъда за корупция. Според проучване на агенция Elabe, 60% от французите смятат последната му присъда за „справедлива“, въпреки че Саркози все още се радва на популярност сред част от десницата.

Синът му Луи Саркози, който пише за крайно-дясно издание и се кандидатира за кмет на град в Южна Франция, призова хората да „дойдат и покажат подкрепа“ за баща му пред дома им.

Съдията, председателствала делото, е получила заплахи за живота си след произнасянето на присъдата, което накара президента Еманюел Макрон да осъди подобни атаки като „недопустими“.

Сред известните личности, държани в „Ла Сантé“, са венецуелският терорист Илич Рамирес Санчес, известен като Карлос Чакала, както и френският агент на модели Жан-Люк Брюнел – близък до американския педофил Джефри Епстийн, намерен мъртъв в килията си през 2022 г. след обвинения в изнасилване на непълнолетни