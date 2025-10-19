Обир в Лувъра: Музеят в Париж затвори врати

Френският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.
„Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра“, написа Дати в публикация в социалната мрежа X.
От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня, без да уточняват какво точно е било откраднато.
Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа
Палестинци нормално
Danny Smithсмешнико,ти по цели денонощия душиш циганска пръдня и май ти прави адски кеф това!
Да ги търсят в Африка… Живота се променя, вчера грабиш, днес те грабят… 😉
ФРЕНСКИЯ КАШКАВАЛ НА КУЛТУРАТА РАШИДА ДАТИ СЪОБЩИЛ ЗА СЛУЧКАТА🤣🤣🤣
Откраднати са бижута картини вещи на наполеон