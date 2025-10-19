НА ЖИВО
          Орце Георгиевски от ВМРО-ДПМНЕ води убедително на изборите за кмет на Скопие

          Снимка: Facebook / Орце Георгиевски
          Кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително в надпреварата за кмет на град Скопие с 40,7% от гласовете, показват първите резултати от преброяването, предаде БГНЕС.

          На второ място се нарежда Башким Бакиу от коалицията ВЛЕН, който получава 14,69% от подкрепата на избирателите.

          Според изборните правила, ако никой кандидат не събере над 50% от гласовете, ще се проведе втори тур на изборите на 2 ноември.

