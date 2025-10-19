Осем лекари от Русе и областта получиха отличия за професионализъм и хуманност по повод Деня на българския лекар

Осем изявени медици от Русе и региона бяха отличени от Регионалната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС) заради професионализъм, хуманизъм и принос към здравеопазването. Церемонията се проведе в Доходното здание и бе организирана за осми пореден път от лечебни заведения „Медика“, по случай Деня на българския лекар – 19 октомври.
Почетните знаци и грамоти на отличените лекари бяха връчени от областния управител Драгомир Драганов и кмета на Русе Пенчо Милков.
Наградени бяха:
д-р Пламен Жеков – кардиолог и вътрешни болести, медицински директор на УМБАЛ „Медика“;
д-р Силви Йорданов – коремен хирург и началник на Централна операционна в УМБАЛ „Канев“;
д-р Силва Каралъмова – специалист по вътрешни болести и пневмология в Белодробната болница „Д-р Димитър Граматиков“;
д-р Ангел Ангелов – психиатър в Центъра за психично здраве – Русе;
д-р Николай Евгениев – специалист по пневмология, фтизиатрия и медицинска онкология в Комплексния онкологичен център – Русе;
д-р Елка Тодорова – дерматолог в Специализирана извънболнична помощ.
Кметът Пенчо Милков допълни:
Председателят на Регионалната колегия на БЛС д-р Орлин Кожухаров посочи, че лекарската професия е мисия:
Той съобщи, че д-р Евелина Димова, началник на клиничната лаборатория в УМБАЛ „Медика Русе“, ще бъде отличена утре на национално ниво от Българския лекарски съюз за приноса си към авторитета на организацията.
Събитието завърши с стендъп комедията „Хомеопатия за душата“ на Димитър Иванов – Капитана, подарена от проф. д-р Кирил Панайотов, създател и управител на лечебни заведения „Медика“.
- Реклама -
