      понеделник, 20.10.25
          Общество

          Осем лекари от Русе и областта получиха отличия за професионализъм и хуманност по повод Деня на българския лекар

          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Осем изявени медици от Русе и региона бяха отличени от Регионалната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС) заради професионализъм, хуманизъм и принос към здравеопазването. Церемонията се проведе в Доходното здание и бе организирана за осми пореден път от лечебни заведения „Медика“, по случай Деня на българския лекар – 19 октомври.

          Почетните знаци и грамоти на отличените лекари бяха връчени от областния управител Драгомир Драганов и кмета на Русе Пенчо Милков.

          Наградени бяха:

          • д-р Пламен Жеков – кардиолог и вътрешни болести, медицински директор на УМБАЛ „Медика“;
          • д-р Силви Йорданов – коремен хирург и началник на Централна операционна в УМБАЛ „Канев“;
          • д-р Силва Каралъмова – специалист по вътрешни болести и пневмология в Белодробната болница „Д-р Димитър Граматиков“;
          • д-р Росина Дякова – невролог в МБАЛ „Юлия Вревска“ – Бяла;
          • д-р Гергана Димитрова – общопрактикуващ лекар;
          • д-р Ангел Ангелов – психиатър в Центъра за психично здраве – Русе;
          • д-р Николай Евгениев – специалист по пневмология, фтизиатрия и медицинска онкология в Комплексния онкологичен център – Русе;
          • д-р Елка Тодорова – дерматолог в Специализирана извънболнична помощ.

          „Когато един лекар бъде награден, това е не просто личен успех, а признание за значението на медицинската професия. Такива награди вдъхновяват и другите медици да продължават да се развиват и да работят с още повече отдаденост“, заяви областният управител Драгомир Драганов, подчертавайки нуждата държавата и обществото да подкрепят медиците.

          Кметът Пенчо Милков допълни:

          „Когато отидете на работа, не просто работите – вие служите. Вашата дейност ни крепи като здраво и силно общество.“

          Председателят на Регионалната колегия на БЛС д-р Орлин Кожухаров посочи, че лекарската професия е мисия:

          „Да бъдеш лекар означава да носиш надежда. Това е мисия, която не приключва с края на работния ден.“

          Той съобщи, че д-р Евелина Димова, началник на клиничната лаборатория в УМБАЛ „Медика Русе“, ще бъде отличена утре на национално ниво от Българския лекарски съюз за приноса си към авторитета на организацията.

          Събитието завърши с стендъп комедията „Хомеопатия за душата“ на Димитър Иванов – Капитана, подарена от проф. д-р Кирил Панайотов, създател и управител на лечебни заведения „Медика“.

