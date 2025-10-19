Пакистан и Афганистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня с посредничеството на Катар

Пакистан и Афганистан постигнаха съгласие за „незабавно“ прекратяване на огъня по време на преговори, посредничени от Катар, съобщи катарското външно министерство, предаде АФП.
Решението идва след въздушни удари на Пакистан, при които загинаха най-малко 10 души, извършени вследствие на нарушено предишно примирие.
Според дипломатически източници Доха ще продължи да наблюдава изпълнението на споразумението, докато двете страни подготвят по-широки преговори за сигурност и граничен контрол.
