      неделя, 19.10.25
          Политика

          Пакистан и Афганистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня с посредничеството на Катар

          Снимка: iStock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Пакистан и Афганистан постигнаха съгласие за „незабавно“ прекратяване на огъня по време на преговори, посредничени от Катар, съобщи катарското външно министерство, предаде АФП.

          Решението идва след въздушни удари на Пакистан, при които загинаха най-малко 10 души, извършени вследствие на нарушено предишно примирие.

          „По време на преговорите двете страни се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня и за създаването на механизми за укрепване на траен мир и стабилност между двете държави“, се казва в изявление на катарското външно министерство.

          Според дипломатически източници Доха ще продължи да наблюдава изпълнението на споразумението, докато двете страни подготвят по-широки преговори за сигурност и граничен контрол.

