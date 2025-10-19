НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          Playboi Carti обвинен в нанасяне на лека телесна повреда след скандал с приятелката си и шофьор на лимузина

          0
          33
          Снимка: Joseph Okpako/Wireimage/Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският рапър Playboi Carti е бил обвинен в нанасяне на лека телесна повреда, след като се е замесил в скандал с приятелката си и шофьора на лимузина по-рано този месец, съобщи Page Six.

          - Реклама -

          Според властите, инцидентът е станал на 2 октомври в Парк Сити, щата Юта, когато шофьорът Карл Рейнолдс се опитал да превози изпълнителя и неговата приятелка от хотел до мястото на репетиция.

          По време на пътуването Carti (истинско име Джордан Терел Картър) започнал да се кара с приятелката си, което накарало шофьора да се намеси.

          В разгара на конфликта Рейнолдс твърди, че е бил ударен, след което решил да спре автомобила на по-безопасно място в град Хийбър. По думите му в сблъсъка се е намесила и охраната на Carti, за да разтърве двамата.

          В доклада до полицията Рейнолдс посочил, че втори шофьор от същата компания – ALC A Limousine Connection – е бил свидетел на инцидента.
          Полицията в окръг Уасач е реагирала на сигнала и е документирала нараняванията на пострадалия.

          Представители на Carti и на полицейското управление в Парк Сити не са коментирали случая.

          Това не е първият сблъсък на рапъра със закона:

          • През 2017 г. е бил обвинен в домашно насилие.
          • През 2019 г. е глобен с 900 долара за нападение над шофьора на турбуса си в Шотландия.
          • През 2020 г. е арестуван в Джорджия, след като полицията открила в колата му 12 торбички марихуана, три оръжия и наркотици като Xanax, кодеин и оксикодон.
          • В края на 2022 г. е задържан отново по обвинение в утежнено нападение, след като уж удушил бременната си приятелка по време на спор за тест за бащинство.

          Американският рапър Playboi Carti е бил обвинен в нанасяне на лека телесна повреда, след като се е замесил в скандал с приятелката си и шофьора на лимузина по-рано този месец, съобщи Page Six.

          - Реклама -

          Според властите, инцидентът е станал на 2 октомври в Парк Сити, щата Юта, когато шофьорът Карл Рейнолдс се опитал да превози изпълнителя и неговата приятелка от хотел до мястото на репетиция.

          По време на пътуването Carti (истинско име Джордан Терел Картър) започнал да се кара с приятелката си, което накарало шофьора да се намеси.

          В разгара на конфликта Рейнолдс твърди, че е бил ударен, след което решил да спре автомобила на по-безопасно място в град Хийбър. По думите му в сблъсъка се е намесила и охраната на Carti, за да разтърве двамата.

          В доклада до полицията Рейнолдс посочил, че втори шофьор от същата компания – ALC A Limousine Connection – е бил свидетел на инцидента.
          Полицията в окръг Уасач е реагирала на сигнала и е документирала нараняванията на пострадалия.

          Представители на Carti и на полицейското управление в Парк Сити не са коментирали случая.

          Това не е първият сблъсък на рапъра със закона:

          • През 2017 г. е бил обвинен в домашно насилие.
          • През 2019 г. е глобен с 900 долара за нападение над шофьора на турбуса си в Шотландия.
          • През 2020 г. е арестуван в Джорджия, след като полицията открила в колата му 12 торбички марихуана, три оръжия и наркотици като Xanax, кодеин и оксикодон.
          • В края на 2022 г. е задържан отново по обвинение в утежнено нападение, след като уж удушил бременната си приятелка по време на спор за тест за бащинство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

          Красимир Попов -
          15-годишното момче, което беше намушкано в столичен мол, е починало, съобщиха от „Пирогов“, цитирани от БНТ. „Пациентът беше приет в изключително тежко състояние. Въпреки усилията...
          Политика

          Макрон: Крадците, обрали Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите бижута – върнати

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че крадците, извършили дръзкия обир в Лувъра, ще бъдат заловени, а откраднатите осем безценни бижута – възстановени. „Всичко се прави,...
          Политика

          Румен Радев: Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове

          Красимир Попов -
          Президентът Румен Радев коментира предстоящата среща на коалиционния съвет, свикана от премиера Росен Желязков, с думите: „Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions