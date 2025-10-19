Playboi Carti обвинен в нанасяне на лека телесна повреда след скандал с приятелката си и шофьор на лимузина

Американският рапър Playboi Carti е бил обвинен в нанасяне на лека телесна повреда, след като се е замесил в скандал с приятелката си и шофьора на лимузина по-рано този месец, съобщи Page Six.

Според властите, инцидентът е станал на 2 октомври в Парк Сити, щата Юта, когато шофьорът Карл Рейнолдс се опитал да превози изпълнителя и неговата приятелка от хотел до мястото на репетиция.

По време на пътуването Carti (истинско име Джордан Терел Картър) започнал да се кара с приятелката си, което накарало шофьора да се намеси.

В разгара на конфликта Рейнолдс твърди, че е бил ударен, след което решил да спре автомобила на по-безопасно място в град Хийбър. По думите му в сблъсъка се е намесила и охраната на Carti, за да разтърве двамата.

В доклада до полицията Рейнолдс посочил, че втори шофьор от същата компания – ALC A Limousine Connection – е бил свидетел на инцидента.

Полицията в окръг Уасач е реагирала на сигнала и е документирала нараняванията на пострадалия.

Представители на Carti и на полицейското управление в Парк Сити не са коментирали случая.

Това не е първият сблъсък на рапъра със закона: