Приключи първият тур на местните избори в Северна Македония

Избирателните секции в Северна Македония затвориха в 19:00 ч. местно време (20:00 българско), с което приключи първият тур на местните избори в страната.

Първите неофициални резултати се очакват около полунощ, съобщиха от Държавната избирателна комисия (ДИК).

Кметовете се избират по мажоритарна система – ако никой кандидат не получи над 50% на първи тур, ще се проведе балотаж между двамата с най-висок резултат.

Вторият тур е насрочен за 2 ноември.

Към 19:40 ч. избирателната активност е около 40%.

Най-висока активност е отчетена в:

Вевчани (61,84%), Дебърца (53,41%), Демир Капия (57,65%), Дойран (60,91%), Зелениково (52,77%), Карбинци (50,25%), Конче (55,13%), Крива Паланка (56,01%), Крушево (60,31%), Лозово (61,09%), Македонски Брод (59,66%), Пробищип (56,43%), Ранковце (57,07%), Росоман (58,69%), Чашка (65,50%) и Чучер Сандево (51,74%).

Най-ниска активност е регистрирана в:

Шуто Оризари (30,38%), Радовиш (31,57%), Маврово и Ростуше (25,89%), Пласница (32,87%) и Врапчиште (20,94%).

В Скопие избирателната активност по общини е:

Аеродром – 39,32%

Бутел – 42,29%

Гази Баба – 35,55%

Гьорче Петров – 37,73%

Карпош – 42,86%

Кисела Вода – 39,37%

Сарай – 47,94%

Център – 42,35%

Чаир – 45,09%

Шуто Оризари – 30,38%

За сравнение, на местните избори през 2021 г. активността в Скопие по същото време е била малко по-висока.

Гласуването се проведе в 3 474 избирателни секции в цялата страна, където 1 832 415 граждани имаха право да упражнят своя вот до 19:00 ч. местно време.

В изборите през 2025 г. участваха 309 кандидати за кметове и 576 листи с общо 10 490 кандидати за общински съветници.