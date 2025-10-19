Путин поискал от Тръмп Украйна да предаде Донецк в замяна на прекратяване на войната

Руският президент Владимир Путин е настоял Украйна да предаде контрола над Донецка област като условие за прекратяване на войната, по време на телефонен разговор с текущия президент на Америка Доналд Тръмп на 16 октомври, съобщава „Вашингтон поуст“, позовавайки се на двама високопоставени източници, запознати със съдържанието на разговора.
Според източниците, фокусът на Путин върху Донецк показва, че той не се отказва от основните си искания, въпреки оптимизма на Тръмп относно възможността за сделка. Американският президент не е коментирал публично искането на Москва Украйна да се откаже от региона.
Източниците допълват, че по време на разговора Путин заявил готовност да „се откаже“ от части от Запорожка и Херсонска област, които Русия контролира частично, в замяна на пълен контрол над Донецк.
Друг източник – високопоставен европейски дипломат – коментира:
Нито Белият дом, нито Кремъл са отговорили на запитванията за коментар по темата.
Украинският президент Володимир Зеленски нееднократно е заявявал, че Украйна няма да се изтегли от Донбас в рамките на каквато и да е „териториална размяна“, за която се говори в дипломатическите среди.
