      понеделник, 20.10.25
          Радев: България и Унгария имат духовна връзка, която надхвърля икономическите отношения

          Снимка: БГНЕС
          Отношенията между България и Унгария се простират далеч отвъд икономическото сътрудничество, търговията и инфраструктурната свързаност, защото между двете държави съществува дълбока духовна и културна връзка, изграждана през вековете. Това заяви президентът Румен Радев в Смолян, където заедно с унгарския си колега Тамаш Шуйок присъства на изложбата „В памет на едно обаяние“ и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на поета Ласло Наги.

          „Днес съм символичен гост на унгарския президент, който избра да отбележим заедно 100-годишнината от рождението на Ласло Наги и здравата културна и чисто човешка връзка между нашите страни“, заяви Радев преди събитието.

          Събитията се провеждат по инициатива на Унгарския културен институт в София, а президентът бе придружаван от съпругата си Десислава Радева.

          Историческо и културно наследство

          Румен Радев подчерта, че „Родопите са планина, която от хилядолетия пробужда човешкия дух, омагьосва и вдъхновява“, и добави, че не е случайно именно там Ласло Наги открива своя „български дом“.

          „Като всеки голям творец Ласло Наги надхвърля националните рамки и гради мостове между светове и култури“, посочи президентът.

          Унгарският поет Ласло Наги (1925–1978) е превел над 10 000 реда българска поезия на унгарски, превръщайки българския фолклор в част от унгарската култура. Той живее в България между 1949 и 1951 г., изучава езика и литературата, а през 1970 г. е удостоен с орден „Кирил и Методий“.
          През 1976 г. получава Международната награда „Ботев“ и е обявен за почетен гражданин на Смолян, където по-късно е създадена къща-музей, обновена през 2019 г.

          Дълбоки двустранни отношения

          Радев изтъкна, че първото държавно културно представителство на България в чужбина е именно Българският културен дом в Будапеща – доказателство за историческата близост между двата народа.

          Той припомни, че българската общност в Унгария датира от XIV век и до днес остава активна и уважавана част от унгарското общество.
          Също така традициите на българското градинарство вече са вписани в Националния регистър на Унгария за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

          Посещение и приятелски отношения

          „С унгарския президент сме в чудесни приятелски отношения и той разбира всичко“, заяви Радев в отговор на журналистически въпрос за организацията на визитата.

          По-рано двамата президенти посетиха къщата-музей „Ласло Наги“ в Смолян и Бачковския манастир „Успение Богородично“, където отбелязаха празника на св. Иван Рилски – ден, който също има историческа връзка с Унгария, тъй като мощите на светеца са пребивавали там през Средновековието.

          Игуменът епископ Сионий запозна гостите с чудотворната икона на св. Богородица Бачковска и мощите на св. Патриарх Евтимий Търновски, изложени в храма.

          1 коментар

          1. Будапеща да прекрати анти-българската си политика в Македония.
            Заспалото Министерство на Външните работи да започне да си върши работата в Македония.

