Рафа Леао вдъхнови Милан за обрат срещу Фиорентина 

Милан постигна важна победа с 2:1 на „Сан Сиро“ срещу Фиорентина след обрат в мач от седмия кръг на Серия А. Рафа Леао вкара двата гола, с които „росонерите“ се качиха на първото място в таблицата с актив от 16 точки. „Ла Виола“ заема 18-ото място с три.

В 21-вата минута се стигна до единственото по-интересно положение в иначе скучното първо полувреме. Страхиня Павлович получи центриране от свободен удар и засече с глава, но топката мина малко над напречната греда.

Второто полувреме започна по перфектен начин за Фиорентина и в 55-ата минута „Ла Виола“ излезе напред в резултата. След сериозно разбъркване в наказателното поле на Милан, Робин Госенс се ориентира добре и прати топката в мрежата за 0:1.

Отговорът на Милан не закъсня и „росонерите“ възстановиха равенството само осем минути след гола на гостите. Павлович пусна за Рафаел Леао, португалецът напредна и пробва късмета си от сериозна дистанция, пращайки топката в долния ляв ъгъл за 1:1.

В 76-ата минута „росонерите“ виждаха как реализират второ попадение, след като центрирана топка стигна до Сантиаго Хименес, който реагира бързо и стреля точно под напречната греда, но Давид Де Хеа блесна с изключително спасяване и изби в корнер.

В 86-ата минута Милан все пак стигна до втори гол, с който спечели трите точки. Влезлият от пейката Фабиано Паризи задържа Санти Хименес в наказателното поле и последва дузпа. Рафа Леао би в долния десен ъгъл и не остави шансове на Де Хеа – 2:1.