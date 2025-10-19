НА ЖИВО
          Румен Радев: Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове

          Президентът Румен Радев коментира предстоящата среща на коалиционния съвет, свикана от премиера Росен Желязков, с думите:

          „Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове.“

          Държавният глава направи изявлението по време на посрещането на унгарския президент Тамаш Шуйок в Смолян, като пристигна в цивилен автомобил вместо в бронирана лимузина на НСО.

          Преди дни Радев заяви, че пътува с лична кола в знак на солидарност със служителите от администрацията на президентството, на които парламентът отне правото да ползват автомобили на службата.

          „С него сме в чудесни приятелски отношения. Той разбира всичко. Много неща, които се случват тук, са ясни на унгарската страна“, каза Радев, попитан как ще обясни на своя колега решението да не използва служебен автомобил.

          Така президентът стана първият български държавен глава в най-новата история, който се придвижва с личен автомобил за служебни цели.

