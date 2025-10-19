Румен Радев: Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове

Президентът Румен Радев коментира предстоящата среща на коалиционния съвет, свикана от премиера Росен Желязков, с думите:
Държавният глава направи изявлението по време на посрещането на унгарския президент Тамаш Шуйок в Смолян, като пристигна в цивилен автомобил вместо в бронирана лимузина на НСО.
Преди дни Радев заяви, че пътува с лична кола в знак на солидарност със служителите от администрацията на президентството, на които парламентът отне правото да ползват автомобили на службата.
Така президентът стана първият български държавен глава в най-новата история, който се придвижва с личен автомобил за служебни цели.
Достоен президент ! Успех навсякъде!!!!
За сметка на това, дебелият миризлив задник на Нереза е пазен от НСО МСО КСО ЦСО……😅БАРЕТИ КОМАНДОСИ…….и кой ли не. И то за сметка на най тъпото,просто и апатично стадо на света,а именно българското. Заслужава си стадото овчаря Д.
За Боташ не!
Руси Йовков за парите с чували от хемус
Руси Йовков За тъпите Ф-ки? Абсолютно безсмислени и платени наведнъж с пари, повече от целия Боташ? Да се подмаже Бъ на Тръмп.
Респект!