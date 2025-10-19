Съботни резултати от футболна Европа

През съботния ден се играха редица срещи от големите европейски футбони първенства. В Англия Арсенал продължи да брани върха след минимален успех над Филъм, а Манчестър Сити надви Евертън. В Испания Барселона се измъкнв в последната минута. А големите дербита в Италия и Германия бяха за Интер и Байерн Мюнхен.
Всички резултати:
Англия – Премиър Лийг:
Нотингам – Челси 0:3
Брайтън – Нюкясъл 2:1
Бърнли – Лийдс 2:0
Кристъл Палас – Борнемут 3:3
Манчестър Сити – Евертън 2:0
Съндърланд – Уулвърхямптън 2:0
Фулъм – Арсенал 0:1
Испания – Ла Лига:
Севиля – Майорка 1:3
Барселона – Жирона 2:1
Виляреал – Бетис 2:2
Атлетико Мадрид – Осасуна 1:0
Германия – Бундеслига:
Кьолн – Аугсбург 1:1
Хайденхайм – Вердер Бремен 2:2
Майнц – Байер Леверкузен 3:4
Лайпциг – Хамбургер 2:1
Волфсбург – Щутгарт 0:3
Байерн Мюнхем – Борусия Дортмунд 2:1
Италия – Серия А:
Лече – Сасуоло 0:0
Пиза – Верона 0:0
Торино – Наполи 1:0
Рома – Интер 0:1
Франция – Лига 1:
Ница – Лион 3:2
Анже – Монако 1:1
Олимпик Марсилия – Льо Авър 6:2
Нидерландия – Ередивизие:
НЕК Ниймеген – Твенте 3:3
Утрехт – Волендам 3:1
ПСВ Айндховен – Го Ахед Ийгълс 2:1
Аякс – АЗ Алкмаар 0:2
НАК Бреда – Цволе 2:2
Турция – Супер Лига:
Коняспор – Коджаелиспор 2:3
Бешикташ – Генчлерберлиги 1:2
Ризеспор – Трабзонспор 1:2
Истанбул Башакшехир – Галатасарай 1:2