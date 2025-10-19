Съботни резултати от футболна Европа

През съботния ден се играха редица срещи от големите европейски футбони първенства. В Англия Арсенал продължи да брани върха след минимален успех над Филъм, а Манчестър Сити надви Евертън. В Испания Барселона се измъкнв в последната минута. А големите дербита в Италия и Германия бяха за Интер и Байерн Мюнхен.

Всички резултати:

Англия – Премиър Лийг:

Нотингам – Челси 0:3

Брайтън – Нюкясъл 2:1

Бърнли – Лийдс 2:0

Кристъл Палас – Борнемут 3:3

Манчестър Сити – Евертън 2:0

Съндърланд – Уулвърхямптън 2:0

Фулъм – Арсенал 0:1

Испания – Ла Лига:

Севиля – Майорка 1:3

Барселона – Жирона 2:1

Виляреал – Бетис 2:2

Атлетико Мадрид – Осасуна 1:0

Германия – Бундеслига:

Кьолн – Аугсбург 1:1

Хайденхайм – Вердер Бремен 2:2

Майнц – Байер Леверкузен 3:4

Лайпциг – Хамбургер 2:1

Волфсбург – Щутгарт 0:3

Байерн Мюнхем – Борусия Дортмунд 2:1

Италия – Серия А:

Лече – Сасуоло 0:0

Пиза – Верона 0:0

Торино – Наполи 1:0

Рома – Интер 0:1

Франция – Лига 1:

Ница – Лион 3:2

Анже – Монако 1:1

Олимпик Марсилия – Льо Авър 6:2

Нидерландия – Ередивизие:

НЕК Ниймеген – Твенте 3:3

Утрехт – Волендам 3:1

ПСВ Айндховен – Го Ахед Ийгълс 2:1

Аякс – АЗ Алкмаар 0:2

НАК Бреда – Цволе 2:2

Турция – Супер Лига:

Коняспор – Коджаелиспор 2:3

Бешикташ – Генчлерберлиги 1:2

Ризеспор – Трабзонспор 1:2

Истанбул Башакшехир – Галатасарай 1:2