      понеделник, 20.10.25
          Съботни резултати от футболна Европа

          Победи за Арсенал, Манчестър Сити, Барселона, Атлетико Мадрид, Интер, Байерн Мюнхен, Олимпик Марсилия,

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          През съботния ден се играха редица срещи от големите европейски футбони първенства. В Англия Арсенал продължи да брани върха след минимален успех над Филъм, а Манчестър Сити надви Евертън. В Испания Барселона се измъкнв в последната минута. А големите дербита в Италия и Германия бяха за Интер и Байерн Мюнхен.

          Всички резултати:

          Англия – Премиър Лийг:

          Нотингам – Челси 0:3

          Брайтън – Нюкясъл 2:1

          Бърнли – Лийдс 2:0

          Кристъл Палас – Борнемут 3:3

          Манчестър Сити – Евертън 2:0

          Съндърланд – Уулвърхямптън 2:0

          Фулъм – Арсенал 0:1

          Испания – Ла Лига:

          Севиля – Майорка 1:3

          Барселона – Жирона 2:1

          Виляреал – Бетис 2:2

          Атлетико Мадрид – Осасуна 1:0

          Германия – Бундеслига:

          Кьолн – Аугсбург 1:1

          Хайденхайм – Вердер Бремен 2:2

          Майнц – Байер Леверкузен 3:4

          Лайпциг – Хамбургер 2:1

          Волфсбург – Щутгарт 0:3

          Байерн Мюнхем – Борусия Дортмунд 2:1

          Италия – Серия А:

          Лече – Сасуоло 0:0

          Пиза – Верона 0:0

          Торино – Наполи 1:0

          Рома – Интер 0:1

          Франция – Лига 1:

          Ница – Лион 3:2

          Анже – Монако 1:1

          Олимпик Марсилия – Льо Авър 6:2

          Нидерландия – Ередивизие:

          НЕК Ниймеген – Твенте 3:3

          Утрехт – Волендам 3:1

          ПСВ Айндховен – Го Ахед Ийгълс 2:1

          Аякс – АЗ Алкмаар 0:2

          НАК Бреда – Цволе 2:2

          Турция – Супер Лига:

          Коняспор – Коджаелиспор 2:3

          Бешикташ – Генчлерберлиги 1:2

          Ризеспор – Трабзонспор 1:2

          Истанбул Башакшехир – Галатасарай 1:2

