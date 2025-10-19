НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ обмислят нова среща между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун

          „Ако САЩ се откажат от кухата си обсесия с ядреното разоръжаване и пожелаят да преследват мирно съвместно съществуване с КНДР на основата на признаването на реалността, няма причина да не седнем отново на масата за преговори“ - заяви наскоро лидерът на Северна Корея

          1
          61
          Ким Чен Ун и Доналд Тръмп
          Ким Чен Ун и Доналд Тръмп
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Американската администрация обмисля възможността за нова среща между президента Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в следващите седмици, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на източници, запознати с плановете.

          - Реклама -

          Ако се осъществи, това ще бъде четвъртата среща между двамата лидери и първата след началото на втория мандат на Тръмп.

          „Бих искал да се срещна с Ким Чен-ун тази година“, заяви Тръмп през август, когато прие новия президент на Южна Корея Лий Дже Мьон в Белия дом. Американският държавен глава планира посещение в Азия по-късно този месец, за да участва в срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия и в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея. Очаква се той да направи и кратко посещение в Япония.

          Въпреки изразеното желание на Тръмп, американските официални лица все още не са започнали „сериозно логистично планиране“ за евентуална среща. Основният им фокус засега остава организирането на среща с китайския президент Си Дзинпин на фона на нарастващото търговско напрежение между Вашингтон и Пекин.

          Ким от своя страна също даде знак, че е отворен за подновяване на диалога. „Лично аз все още имам добри спомени от президента на САЩ Доналд Тръмп“, каза той миналия месец. „Ако САЩ се откажат от кухата си обсесия с ядреното разоръжаване и пожелаят да преследват мирно съвместно съществуване с КНДР на основата на признаването на реалността, няма причина да не седнем отново на масата за преговори.“

          Американската администрация обмисля възможността за нова среща между президента Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в следващите седмици, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на източници, запознати с плановете.

          - Реклама -

          Ако се осъществи, това ще бъде четвъртата среща между двамата лидери и първата след началото на втория мандат на Тръмп.

          „Бих искал да се срещна с Ким Чен-ун тази година“, заяви Тръмп през август, когато прие новия президент на Южна Корея Лий Дже Мьон в Белия дом. Американският държавен глава планира посещение в Азия по-късно този месец, за да участва в срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия и в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея. Очаква се той да направи и кратко посещение в Япония.

          Въпреки изразеното желание на Тръмп, американските официални лица все още не са започнали „сериозно логистично планиране“ за евентуална среща. Основният им фокус засега остава организирането на среща с китайския президент Си Дзинпин на фона на нарастващото търговско напрежение между Вашингтон и Пекин.

          Ким от своя страна също даде знак, че е отворен за подновяване на диалога. „Лично аз все още имам добри спомени от президента на САЩ Доналд Тръмп“, каза той миналия месец. „Ако САЩ се откажат от кухата си обсесия с ядреното разоръжаване и пожелаят да преследват мирно съвместно съществуване с КНДР на основата на признаването на реалността, няма причина да не седнем отново на масата за преговори.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Израел спря хуманитарните конвои към Газа, обвинявайки Хамас в нарушаване на примирието

          Красимир Попов -
          Израел е затворил граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Ивицата Газа, след като обвини „Хамас“ в нарушаване на примирието, съобщи АФП. „Прехвърлянето на...
          Политика

          Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на Америка Доналд Тръмп да упражни по-голям натиск върху руския лидер Владимир Путин, за да бъде сложен...
          Война

          Хамас: Спазваме примирието и нямаме информация за сблъсъци в Рафах

          Николай Минчев -
          Военизираното крило на „Хамас“ заяви, че движението стриктно спазва споразумението за прекратяване на огъня с Израел и няма информация за сблъсъци в южния град...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions