САЩ обмислят нова среща между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун

Американската администрация обмисля възможността за нова среща между президента Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в следващите седмици, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се на източници, запознати с плановете.

Ако се осъществи, това ще бъде четвъртата среща между двамата лидери и първата след началото на втория мандат на Тръмп.

„Бих искал да се срещна с Ким Чен-ун тази година“, заяви Тръмп през август, когато прие новия президент на Южна Корея Лий Дже Мьон в Белия дом. Американският държавен глава планира посещение в Азия по-късно този месец, за да участва в срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Малайзия и в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Южна Корея. Очаква се той да направи и кратко посещение в Япония.

Въпреки изразеното желание на Тръмп, американските официални лица все още не са започнали „сериозно логистично планиране“ за евентуална среща. Основният им фокус засега остава организирането на среща с китайския президент Си Дзинпин на фона на нарастващото търговско напрежение между Вашингтон и Пекин.

Ким от своя страна също даде знак, че е отворен за подновяване на диалога. „Лично аз все още имам добри спомени от президента на САЩ Доналд Тръмп“, каза той миналия месец. „Ако САЩ се откажат от кухата си обсесия с ядреното разоръжаване и пожелаят да преследват мирно съвместно съществуване с КНДР на основата на признаването на реалността, няма причина да не седнем отново на масата за преговори.“