САЩ отмениха санкциите срещу четирима високопоставени представители на Република Сръбска

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) отмени санкциите срещу четирима високопоставени представители на управляваната от сърбите Република Сръбска – един от двата ентитета в Босна и Херцеговина, съобщи БалканИнсайт.

- Реклама -

Санкциите бяха свалени от:

Даниел Драгичевич – началник на кабинета на президента,

– началник на кабинета на президента, Йелена Пайич Бастинац – генерален секретар на президиума,

– генерален секретар на президиума, Дияна Миленкович – директор на Радио и телевизия Република Сръбска,

– директор на Радио и телевизия Република Сръбска, Горан Ракович – бивш ръководител на протокола в президентската администрация.

Четиримата бяха включени в санкционния списък по различно време заради участието си в организацията на честванията на 9 януари – Деня на Република Сръбска, който Конституционният съд на Босна и Херцеговина два пъти е обявявал за противоконституционен.

Решението идва след като ръководството на Република Сръбска инвестира значителни средства в лобиране във Вашингтон след завръщането на текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Белия дом през януари.

Основната цел на това лобиране е премахване на санкциите срещу бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик и негови приближени, включително сръбския член на тричленното председателство на Босна и Херцеговина Желка Цвиянович.

Множество други високопоставени представители на ентитета обаче остават под санкции от САЩ и съюзниците им заради действия, които подкопават Дейтънското мирно споразумение от 1995 г., както и заради организирането на тържествата на 9 януари.

„Ако Додик вече не е президент на Република Сръбска и ако нито той, нито неговите сътрудници в момента не подкопават Дейтънското споразумение, по принцип съществува възможност да бъдат извадени от списъка, но това е процес, който изисква конкретни доказателства“, коментира пред BIRN босненският анализатор по външна политика Денис Авдагич.

Централната избирателна комисия на Босна прекрати мандата на Милорад Додик, след като държавният съд го осъди окончателно през август на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности заради отказ да изпълнява решенията на международния върховен представител в страната.

По-късно присъдата беше заменена с глоба, а изборите за нов президент на Република Сръбска са насрочени за ноември.